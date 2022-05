OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e le cuffie OnePlus Nord Buds sono disponibili all’acquisto da oggi, dopo qualche giorno di preordine. Le tre novità della gamma Nord sono state presentate il 19 maggio 2022 e sono state rese disponibili in preordine sia sul sito ufficiale sia su Amazon (cuffie escluse) fin da subito.

Le tre novità OnePlus sono disponibili all’acquisto da oggi

OnePlus Nord 2T 5G è l’atteso successore di OnePlus Nord 2 5G ed è alimentato da un chipset Mediatek Dimensity 1300. Mette a disposizione, come abbiamo visto la scorsa settimana, un display AMOLED Full-HD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90 Hz e HDR10+, ma anche una tripla fotocamera posteriore assistita dall’IA con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e una fotocamera anteriore da 32 MP.

Il nuovo smartphone punta molto anche sulla sua batteria da 4500 mAh a doppia cella, con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 80 W, capace di garantire un giorno di autonomia in 15 minuti attaccato alla presa.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è di fascia leggermente più bassa, ma offre caratteristiche interessanti tra le quali spiccano il display Full-HD+ da 6,59 pollici a 120 Hz di refresh rate, il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, la tripla fotocamera con IA e sensore principale da 64 MP e la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W.

Entrambi i nuovi smartphone arrivano sul mercato con Android 12 e OxygenOS 12.1: per quanto riguarda il supporto software la casa cinese promette 2 importanti aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Ad accompagnare i due smartphone ci sono le cuffie OnePlus Nord Buds, studiate per offrire un prezzo competitivo: mettono a disposizione driver dinamici in titanio da 12,4 mm, supporto Dolby Atmos, certificazione IP55 e una batteria che promette 7 ore di riproduzione con una singola carica (bastano 10 minuti di ricarica per avere altre 5 ore).

Dove acquistare OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus Nord

OnePlus Nord 2T 5G è disponibile nelle colorazioni Jade Fog e Gray Shadow al prezzo consigliato di 409 euro (8-128 GB) o 509 euro (12-256 GB), sia sul sito ufficiale sia su Amazon:

Acquista OnePlus Nord 2T 5G sul sito ufficiale

Acquista OnePlus Nord 2T 5G su Amazon

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è disponibile nelle colorazioni Blue Tide e Black Dusk al prezzo di 309 euro nella sola versione da 6-128 GB, sia sul sito ufficiale sia su Amazon:

Acquista OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sul sito ufficiale

Acquista OnePlus Nord CE 2 Lite 5G su Amazon

Infine le cuffie OnePlus Nord Buds sono disponibili al prezzo di 49 euro (fino al 10% di sconto se acquistate insieme a un qualsiasi telefono), per ora solo sul sito ufficiale. Se siete interessati all’acquisto su Amazon potete tenere sotto controllo questa pagina.

