Very Mobile ha una sezione del suo sito dedicata alle eSIM, nella quale non soltanto spiega come ottenerne una e quali sono i suoi vantaggi ma anche quali smartphone sono in grado di supportare questa soluzione.

Ovviamente l’elenco dei telefoni supportati di tanto in tanto si va allungando e ad oggi è già piuttosto lungo, comprendendo modelli di Apple, Samsung, Google e Motorola.

Quali sono i vantaggi delle eSIM

Ricordiamo che per eSIM si intende un particolare chip incorporato nel device che può contare sulla medesima interfaccia delle schede SIM tradizionali, proprio con il compito di sostituire queste ultime, permettendo così di risparmiare spazio all’interno del dispositivo.

Le eSIM non sono intercambiabili né riprogrammabili, in quanto si affidano unicamente al software, che gestisce tutto quel che riguarda la registrazione dell’operatore e il cambio dei vari gestori.

In pratica, si tratta di una sorta di SIM virtuale che sarà abilitata dal gestore telefonico via software e che ha tra i vantaggi più importanti la semplicità nel caso di cambio di operatore.

Tra i vantaggi ulteriori segnalati da Very Mobile sul suo sito vi sono anche i seguenti:

zero tempi di consegna: puoi installarla in pochi minuti

è pratica: non devi conservare nulla e non si può smagnetizzare

ti permette di avere più numeri sullo stesso smartphone

è ecologica: non essendo fisica, non prevede imballaggi di alcun tipo

Gli smartphone supportati da Very Mobile

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate sfruttare le eSIM di Very Mobile, dovete avere uno dei seguenti smartphone:

Apple

iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE

Samsung

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 Plus 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip 3

Google

Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 4a, Google Pixel 4, Google Pixel 3a, Google Pixel 3

Motorola

Motorola Razr

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

