Nei giorni scorsi Amazon ha lanciato la nuova generazione di tablet Amazon Fire 7 e Fire 7 Kids, device che arrivano sul mercato con un processore migliore, un quantitativo maggiore di memoria e una batteria capace di garantire una buona autonomia.

Ma tra le principali caratteristiche dei nuovi tablet di Amazon vi è anche Amazon Fire OS 8, ossia la nuova versione del sistema operativo del colosso dell’e-commerce, che farà così il suo esordio ufficiale il 29 giugno 2022, giorno in cui inizierà la commercializzazione di questi due device.

Amazon Fire OS 8 farà il suo esordio il 29 giugno

Ricordiamo che Fire OS è il sistema operativo basato su Android che Amazon utilizza sui suoi tablet e dispositivi per la TV e la versione 8 dovrebbe rappresentare una sorta di major update rispetto all’attuale release, sebbene al momento non sia chiaro se gli utenti saranno in grado di notare delle differenze.

Ciò in quanto molti dei cambiamenti saranno sotto il cofano: piuttosto che importanti modifiche all’interfaccia utente, infatti, molti degli aggiornamenti hanno a che fare con le impostazioni che riguardano la privacy e la sicurezza, aspetti a cui i vari produttori di tecnologia danno sempre più importanza.

Se Fire OS 7 è basato su Android 9, Fire OS 8 è invece basato su Android 11 e può vantare tra le altre cose il supporto al tema scuro, il supporto alle immagini con formato HEIF (High Efficiency Image File), l’abilitazione di default di TLS 1.3, la possibilità per le app di accedere alla localizzazione quando girano in background, la possibilità per gli utenti di concedere alle app autorizzazioni una tantum e più restrizioni per le applicazioni quando sono in background (ciò dovrebbe contribuire a migliorare l’autonomia).

Per ulteriori dettagli su Amazon Fire OS 8 vi rimandiamo alla relativa pagina di approfondimento pubblicata dal produttore.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda prezzi e disponibilità nel nostro Paese dei nuovi tablet di Amazon.