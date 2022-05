Nelle scorse ore Amazon ha annunciato la nuova generazione dei tablet Amazon Fire 7 e Fire 7 Kids, dando il via ai pre-ordini in vista dell’esordio ufficiale sul mercato, in programma per il 29 giugno 2022.

Il colosso dell’e-commerce ci ha tenuto a mettere in risalto i notevoli miglioramenti introdotti dalla nuova generazione di tablet in termini di velocità, autonomia e prestazioni, il tutto mantenendo un prezzo aggressivo.

Ecco la nuova generazione di Amazon Fire 7 e Fire 7 Kids

Tra le novità più importanti vi sono l’aumento della RAM (che passa da 1 GB a 2 GB) e il 40% di miglioramento dell’autonomia (con oltre 10 ore di utilizzo effettivo), caratteristiche grazie alle quali i tablet di Amazon si propongono come validi compagni per le attività di tutti i giorni, soprattutto in ambito multimediale.

Amazon Fire 7 può contare su un processore quad core che garantisce un aumento di velocità del 30%, un display da 7 pollici, una fotocamera frontale da 2 megapixel per le videochiamate, la possibilità di accedere ai vari servizi streaming disponibili (come Amazon Prime Video e Prime Music, Netflix, ecc.) e alla libreria di Kindle.

Per quanto riguarda Amazon Fire 7 Kids, si tratta di un dispositivo che il produttore ritiene perfetto per i bambini a partire da 3 anni e che include un abbonamento ad Amazon Kids+ di un anno e altre soluzioni studiate per consentire ai genitori di tenere sotto controllo l’utilizzo del device da parte dei loro figli.

Prezzi e disponibilità dei nuovi tablet

Stando a quanto è stato reso noto da Amazon, i nuovi tablet saranno disponibili a partire dal 29 giugno 2022. Amazon Fire 7 potrà essere acquistato a 79,99 dollari mentre la versione dedicata ai bambini potrà essere acquistata a 139,99 dollari e per entrambe il produttore ha pensato ad apposite custodie (vendute separatamente).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda prezzi e disponibilità nel nostro Paese dei nuovi tablet di Amazon.