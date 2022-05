Samsung annuncia il lancio del “Listen Tab” su Samsung O, l’applicazione per l’intrattenimento disponibile per i possessori di dispositivi Galaxy. Offre l’accesso a una vasta scelta dei migliori podcast globali e locali, tutti in forma gratuita e distanti un semplice swipe.

Listen Tab arriva su Samsung O con i podcast, ed è gratis

Conoscete già Samsung O? Si tratta di una sorta di polo del divertimento a bordo dei dispositivi del produttore sud-coreano, che racchiude notizie, giochi, TV e ora anche podcast in un’unica piattaforma gratuita e disponibile scorrendo verso destra nella home.

Con l’avvento del Listen Tab, i clienti avranno a portata di dito numerosi podcast di qualità, senza bisogno di scaricare altre applicazioni. Studiato per offrire un accesso rapido e facilitato agli utenti, offre anche una sezione che aiuterà a scoprire le novità all’interno della piattaforma e i podcast più in voga del momento.

Gli utenti italiani avranno accesso ai podcast delle principali aziende del Paese, come RadioMediaset (Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Virgin Radio, Radio Subasio), Radio 24 (Il Sole 24 Ore), Radio 102.5 e La Gazzetta dello Sport (RCS). All’interno della sezione dedicata sono a disposizione una moltitudine di podcast gratuiti e privi di abbonamento: tra questi, grazie alla collaborazione con Acast e altri partner, gli ascoltatori potranno avere accesso ai podcast di società di media globali come CNN, Red Bull, The Guardian e The Economist.

“L’espansione di Samsung O ci permette di offrire ai nostri clienti ulteriori contenuti di intrattenimento italiani e globali nel modo più comodo per loro“, ha spiegato Richard Jakeman, European Head of Business Development – Smart TV, Mobile and Gaming di Samsung. “Senza dover scaricare altre app, e con una semplice funzione di ‘swipe’ per accedere alle proprie librerie, gli utenti di Samsung Galaxy potranno personalizzare il loro ascolto con avvisi sui programmi preferiti e avranno la possibilità di accedere ad un’ampia varietà di contenuti in mobilità o nel comfort di casa propria.”

Samsung O è disponibile per gli smartphone con almeno Android 11 e per qualsiasi altro dispositivo Galaxy recente, o come alternativa a Google Discover nella home o anche come app a sé stante. Nel caso non risulti preinstallata sul vostro device, potete provare a scaricarla dal Galaxy Store. Il nuovo Listen Tab è già accessibile in Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria, Spagna e Francia. Per maggiori informazioni sul servizio potete seguire questo link.

