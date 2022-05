Oggi Redmi ha annunciato che lo schermo LCD dello smartphone Redmi Note 11T Pro+ ha ottenuto la certificazione DisplayMate A+.

Si tratta del primo schermo LCD ad alta frequenza di aggiornamento del settore a ottenere la certificazione DisplayMate A+, poiché gli altri 40 smartphone che hanno ottenuto questa valutazione sono dotati di pannelli OLED.

Secondo Lu Weibing, presidente di Xiaomi Group China e general manager del marchio Redmi, i display LCD sono ancora in grado di fornire ottime prestazioni, anche se la maggior parte dei produttori non è disposta a investire su questa tecnologia dato che per ottenere una visualizzazione di livello A+ è necessaria una profonda personalizzazione.

Lu Weibing ha sottolineato che il display di Redmi Note 11T Pro+ vanta una serie di tecnologie tipiche dei pannelli di punta, tra le quali True Color e Dolby Vision.

Redmi Note 11T Pro appare nel database Geekbench

Questo mese Redmi Note 11T e Redmi Note 11T Pro sono già stati individuati nel database TENAA e ora la variante Pro mostra i suoi muscoli anche nel database Geekbench, rivelando alcune informazioni interessanti, a partire dal chipset che si conferma essere il Dimensity 8100.

Redmi Note 11T, Note 11T Pro e Note 11T Pro+ verranno lanciati a giorni, in quanto la data della presentazione ufficiale è il 24 maggio.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica di maggio 2022