Gli smartphone di fascia media sono sicuramente i più ricercati, essendo in grado di offrire un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni. Per questo i produttori fanno a gara per lanciare nuovi prodotti e la lotta è sempre più accesa. Se poi ci aggiungiamo qualche promozione a rendere tutto ancora più interessante, la situazione diventa davvero bollente.

Oggi vi segnaliamo tre dei modelli più richiesti e più venduti di questa prima parte del 2022, scontati a prezzi davvero imbattibili, che li rendono particolarmente interessanti per chi sta cercando un nuovo smartphone e ha un budget contenuto. Grazie a questi sconti quindi potrete risparmiare ulteriormente grazie a uno sconto del 15% (con uno sconto massimo di 200 euro a utente) utilizzando il coupon che trovate a fine pagina.

HONOR 50

Il medio gamma di HONOR, che ha segnato il ritorno del brand sui mercati internazionali, è decisamente un modello equilibrato, con Snapdragon 778G, 6-128 GB di memoria, schermo OLED da 6,57 pollici, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e un design molto particolare.

Ecco perché HONOR 50 è uno dei modelli più ricercati, ora ancora più conveniente grazie allo sconto del 15% che vi permette di portarvelo a casa a un prezzo davvero imbattibile. Il prezzo finale infatti è di 246,49 euro invece di 289,99 euro, davvero niente male per un dispositivo di questo tipo, che ricordiamo può contare sui servizi Google e sugli aggiornamenti ufficiali di Android.

Non mancano la connettività 5G, ormai imprescindibile anche in questa fascia di prezzo, e uno schermo con refresh a 120 Hz, caratteristiche che ne fanno un acquisto quasi obbligato in questa fascia di prezzo.

Acquistate HONOR 50 a 246,49 euro su eBay con il codice MENO15EDAYS

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Un altro dei best seller in questa fascia di prezzo è sicuramente Xiaomi 11 Lite 5G NE, uno dei modelli meglio riusciti del brand cinese, grazie a un design davvero ben realizzato, con uno spessore e un peso al di sotto della media. Come il modello HONOR, anche il medio gamma Xiaomi utilizza uno Snapdragon 778G, affiancato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, supporto dual SIM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, batteria da 4.250 mAh e ricarica rapida a 33 watt.

Lo schermo FullHD, con soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale, ha un refresh di 90 Hz, risoluzione FullHD+ e supporta DolbyVision e HDR10+, risultando quindi molto appagante nell’uso quotidiano. Nessun problema per quanto riguarda la connettività, con WiFi6, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e un lettore di impronte integrato nel tasto di accensione/sblocco.

Grazie alla promozione in corso, e al codice MENO15EDAYS potrete portarvelo a casa alla metà del prezzo di listino, utilizzando il link sottostante.

Acquista Xiaomi 11 Lite 5G NE su eBay a 228,48 euro con il codice MENO15EDAYS

OPPO Find X3 Neo

Chiudiamo questa breve selezione con OPPO Find X3 Neo, lanciato lo scorso anno ma ancora particolarmente attuale, in virtù di un prezzo molto allettante. È il più dotato, dal punto di vista tecnico, dei tre modelli presentati oggi, grazie a uno Snapdragon 865 che è ancora molto attuale, affiancato da ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che lo mettono sicuramente al vertice di questa fascia di prezzo.

OPPO non ha trascurato nemmeno il comparto fotografico, montando un sensore da 50 megapixel, uno zoom ibrido 5x e un ultra grandangolare da 16 megapixel, oltre a un sensore per scatti macro, mentre sul frontale, con la tecnica punch hole, è presente un sensore da 32 megapixel. Ricchissima anche la connettività, con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS e USB Type-C.

La batteria da 4.500 mAh poi è supportata dalla ricarica rapida cablata a 65 watt, che fa il pieno in appena 35 minuti. Lo schermo da 6,55 pollici infine ha un refresh di 90 Hz con luminosità massima di 1.100 nit e certificazione HDR10+.

Acquistate OPPO Find X3 Neo a 339,99 euro su eBay con il codice MENO15EDAYS

Ricordiamo che la promo è valida fino ad esaurimento scorte, per cui vi consigliamo di affrettarvi per non rischiare di perdere queste occasioni. Seguiteci anche sul canale Telegram Prezzi.Tech per non perderti offerte altrettanto interessanti!