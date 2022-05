ho. Mobile non intende rallentare il suo programma di crescita e dà il via ad una nuova campagna SMS winback per convincere gli ex clienti a “tornare alla base” con un’offerta davvero imperdibile. L’operatore virtuale di Vodafone, infatti, sta proponendo agli ex clienti passati ad un altro operatore la possibilità di rientrare in ho. Mobile con condizioni agevolate e con la possibilità di attivare una tariffa speciale. Ecco tutti i dettagli:

ho. Mobile propone due offerte imperdibili agli ex clienti

La nuova campagna winback di ho. Mobile è partita in queste ore. Gli ex clienti stanno ricevendo degli SMS per rientrare in ho. Mobile con la possibilità di attivare una delle seguenti offerte:

ho. 7,99 150 Giga : minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a ho. 9,99 200 Giga: minuti ed SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps a 9,99 euro al mese

Le offerte in questione sono disponibili anche tramite il sito ho. Mobile. Per attivare queste offerte, gli ex clienti non dovranno affrontare alcun costo di attivazione, azzerando quindi la spesa da sostenere per il passaggio ad ho. Mobile (al netto del costo del primo mese dell’offerta). Resta, però, lo stesso vincolo previsto dalle offerte proposte sul sito web.

Per attivare una delle tariffe indicate in precedenza, è necessario richiedere la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Tra i provider “compatibili” con le due offerte di ho. Mobile troviamo alcuni dei principali operatori MVNO italiani come Fastweb, CoopVoce e PosteMobile.

Anche chi non ha ricevuto il messaggio inviato dall’operatore ha la possibilità di attivare una delle due offerte ho. Mobile citate in precedenza. Da notare, inoltre, che, per i nuovi clienti, l’operatore virtuale di Vodafone propone diverse altre offerte. Tra le opzioni disponibili troviamo:

ho. 5,99 : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 5,99 euro al mese (solo con portabilità del numero da Iliad o da un virtuale selezionato)

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di (solo con portabilità del numero da Iliad o da un virtuale selezionato) ho. 6,99 : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 6,99 euro al mese (solo per nuovi numeri)

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di (solo per nuovi numeri) ho. 8,99 : minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 8,99 euro al mese (solo per nuovi numeri)

: minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di (solo per nuovi numeri) ho. 11,99 : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 11,99 euro al mese (con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile)

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di (con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile) ho. 13,99: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 13,99 euro al mese (con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile)

Per tutte le offerte con attivazione di un nuovo numero o con portabilità da TIM, WINDTRE e Very Mobile viene richiesto un contributo di attivazione di 9 euro che sale a 29 euro in caso di portabilità da Vodafone. Le offerte con portabilità da Iliad o da un virtuale selezionato sono disponibili con attivazione gratuita.

Per passare ad una delle offerte ho. Mobile è, quindi, possibile fare riferimento al sito ufficiale linkato di seguito. Tutte le offerte citate sono disponibili anche per chi non è ex cliente dell’operatore. È necessario solo rispettare il vincolo sull’operatore di provenienza oppure, in alternativa, optare per le offerte con attivazione di un nuovo numero. Su tutte le offerte c’è la consegna gratuita della SIM a casa oppure la possibilità di ritiro in negozio.

>> Scopri qui tutte le offerte ho. Mobile <<