L’app Google Camera è in grado di fare grandi cose nella creazione di foto di alta qualità, ma finora non era disponibile per gli smartphone entry-level. Ora anche i dispositivi Android meno performanti hanno una possibilità grazie a Google Camera Go.

Camera Go v2.12 è l’ultima versione stabile di GCam Go ed è già disponibile per la maggior parte dei dispositivi che eseguono Android Go.

L’app funziona su smartphone con Android 8.0 o versioni successive e supporta un gran numero di modelli dei principali produttori tra cui Samsung (sia con chip Exynos che Snapdragon), Xiaomi, OnePlus e Google (modelli Pixel datati), Vivo, OPPO, ecc.

Gli sviluppatori assicurano che l’applicazione è compatibile con tutti i principali chipset sul mercato tra cui Snapdragon, MediaTek ed Exynos.

Ecco le nuove funzionalità di Camera Go v2.12

La nuova versione di GCam Go ha aggiunto il supporto per obiettivi ultra grandangolari e ha introdotto un’interfaccia grafica aggiornata e il supporto per architetture a 32 e 64 bit.

Altre novità includono la modalità notturna migliorata e l’ottimizzazione della correzione del colore e dell’HDR+, inoltre è stato risolto il problema con il supporto aggiuntivo per una serie di dispositivi, inclusi alcuni modelli Samsung e Redmi Note 7.

A seguire trovate il link per il download dell’APK dell’app GCam Go v2.12 da installare manualmente.

APK GCam Go v2.12 MOD

