Da pochi giorni Google ha avviato il rilascio graduale (tramite il Play Store) della versione 7.7 di Android Auto, un aggiornamento che va a correggere alcune problematiche riscontrate da alcuni possessori di uno degli smartphone della serie Galaxy S22 di Samsung, e che impedivano ad essi di collegare il proprio smartphone all’auto.

Fin qui sembra una “storia a lieto fine” se non fosse che l’aggiornamento ha creato nuovi problemi ad altri utenti.

Galaxy S22 e Android Auto non vanno ancora d’accordo

Sin dall’arrivo sul mercato dello scorso febbraio, i tre flagship 2022 del produttore sudcoreano, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus e Samsung Galaxy S22 Ultra, hanno avuto problemi con Android Auto, nello specifico riguardo la fase di collegamento dello smartphone all’auto.

La problematica è apparsa da subito molto diffusa (oltre 500 segnalazioni all’interno di un thread sul supporto Google) e la colpa non era da attribuire al cavo con cui lo smartphone veniva collegato all’auto, dal momento che altri telefoni, connessi con lo stesso cavo, garantivano il regolare funzionamento.

In sostanza, come riferito da molti utenti, una volta che il Galaxy S22 di turno veniva collegato alla porta USB di un’auto con supporto ad Android Auto, questo veniva banalmente messo in ricarica.

Sempre con riferimento al thread sul supporto Google a cui ci riferivamo in precedenza, sembra che l’aggiornamento alla versione 7.7 dell’app Android Auto abbia risolto questi problemi di comunicazione, consentendo una regolare connessione dei Galaxy S22 al sistema di infotainment dell’automobile.

Sebbene per molti utenti la situazione si sia risolta, altri utenti in possesso di uno di uno dei Galaxy S22, dapprima immuni alle problematiche relative al collegamento, hanno cominciato a segnalare nuovi bug e malfunzionamenti: il filo conduttore tra tutte le segnalazioni sembra essere una schermata nera sull’infotainment dell’auto, risultato della connessione dello smartphone tramite Android Auto.

Non sappiamo se un’eventuale iscrizione al Programma Beta dell’app tramite il Google Play Store possa risolvere il problema né, tantomeno, siamo in grado di quantificare la diffusione di questa nuova problematica. Se siete in possesso di uno dei Samsung Galaxy S22 e riscontrate un problema di questo tipo, sappiate comunque che non siete da soli.

Come scaricare l’app in versione beta

Per testare in anteprima le novità introdotte in Android Auto, è possibile iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di Android Auto, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

