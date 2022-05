All’inizio di questo mese sono emerse le prime indiscrezioni relative alla possibilità che Samsung lanci una versione Pro di Samsung Galaxy Watch5, nuova generazione degli smartwatch dell’azienda e nelle scorse ore sono arrivate nuove conferme in tal senso.

A dare nuova linfa vitale alle voci dell’arrivo di un Samsung Galaxy Watch5 Pro è stato il popolare leaker Ice Universe, che con un messaggio su Twitter ha svelato due delle caratteristiche che tale orologio dovrebbe vantare e che lo dovrebbero differenziare dalla versione “base” dello smartwatch.

Cosa sappiamo al momento di Samsung Galaxy Watch5 Pro

Prima di proseguire è bene precisare che allo stato attuale non vi sono certezze nemmeno sul nome ufficiale di tale orologio, che sul mercato potrebbe arrivare anche come Samsung Galaxy Watch5 Ultra.

Ad ogni modo, a dire di Ice Universe lo smartwatch del colosso coreano dovrebbe poter contare su un quadrante con vetro zaffiro e su una scocca in titanio, ossia due caratteristiche che dovrebbero garantire agli utenti una notevole resistenza agli urti e ai normali incidenti della vita di tutti i giorni.

Probabilmente tale versione della nuova generazione di smartwatch di Samsung avrà anche delle funzionalità avanzate per quanto riguarda il monitoraggio dei dati fisici dell’utente, sebbene difficilmente ciò dovrebbe includere la misurazione della temperatura corporea: nonostante le varie voci in tal senso, infatti, pare che il team del colosso coreano non riuscirà a sviluppare il necessario algoritmo in tempo per il lancio del device.

Resta da capire se anche per Samsung Galaxy Watch5 Pro saranno lanciate due varianti per quanto riguarda le dimensioni della scocca.

Sarà inoltre interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare tale device, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per un suo eventuale successo.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere ancora qualche mese.

* * * Nell’immagine in alto il Samsung Galaxy Watch4 Classic

