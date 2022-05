Dopo la recensione dell’ultimo (in ordine di tempo) top di gamma di OnePlus, OnePlus 10 Pro, torniamo a parlarvi del brand cinese; nelle ultime ore sono apparsi in rete alcuni render riguardanti due dei prossimi dispositivi del produttore. Diamo un’occhiata insieme.

Il prossimo top di gamma avrà una fotocamera in collaborazione con Hasselblad

Come per il fratello minore, anche su OnePlus 10 Ultra il brand sembra intenzionato a mantenere la collaborazione con il colosso svedese Hasselblad (di cui si vede il marchio sul lato del modulo fotografico). Dai render che potete vedere nella galleria qui sotto, si nota una grande somiglianza con quello che è il modulo fotografico di OnePlus 10 Pro, composto da tre fotocamere e un flash led.

Il prossimo top di gamma, sarà il primo smartphone dell’azienda con un teleobbiettivo a periscopio, che dovrebbe essere in grado di supportare lo zoom ottico a 5x, ad affiancarlo ci saranno probabilmente un sensore principale e un obbiettivo grandangolare.

Stando alle precedenti indiscrezioni, OnePlus 10 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato a giugno, con processore Snapdragon 8 Gen 1+, realizzato con processo a 4nm di TSMC, che dovrebbe essere rilasciato a fine maggio.

Render e data di lancio di OnePlus Ace Racing Edition

Il nuovo telefono di OnePlus della serie Ace verrà presentato ufficialmente il 17 maggio, ciò nonostante è già disponibile al pre ordine in Cina; si tratta del secondo dispositivo della serie Ace, il cui capostipite OnePlus Ace è stato ufficializzato in Cina il mese scorso.

Del dispositivo in questione conosciamo già alcune caratteristiche tecniche, grazie alla certificazione del TENAA, si tratta dello smartphone con numero modello PGZ110 che dovrebbe arrivare sul mercato con un display LCD IPS da 6,59 pollici con risoluzione FullHD+.

Sulla parte posteriore trova spazio il modulo fotografico, composto da tre sensori, che dovrebbero essere un principale da 64 MP, un obbiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera da 2 MP; anteriormente dovrebbe essere presente un sensore da 16 MP.

Lato memorie dovrebbe essere disponibile con tagli di RAM da 8 GB e 12 GB, mentre per quel che concerne l’archiviazione interna 128 GB e 256 GB. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh e non ci sono al momento informazioni precise sul processore dedicato a muovere il tutto, si sa solo che si tratta di un octa core da 2,85 GHz e potrebbe dunque trattarsi del Dimensity 8000.

Come per il fratello OnePlus Ace, non ci sono al momento informazioni riguardo un’eventuale arrivo del dispositivo sui mercati internazionali.

