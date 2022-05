Continuano le novità in casa OnePlus. Il brand sta vivendo un 2022 davvero intensissimo con diverse novità già presentate e molte altre in arrivo. In queste ore, OnePlus torna protagonista delle news con nuove indiscrezioni legate all’ancora inedito OnePlus Ace Racing Edition. Nello stesso, in rete, è apparso il primo video unboxing con protagonista il OnePlus Nord 2T, smartphone non ancora annunciato ma già apparso nel listino di AliExpress la scorsa settimana. Andiamo a riepilogare tutte le novità legate alla gamma di smartphone di OnePlus:

OnePlus Ace Racing Edition: nuovo mid-range in arrivo

Partiamo dall’inedito OnePlus Ace Racing Edition. Lo smartphone si mostra online, per la prima volta, in queste ore. Qui di sotto, infatti, riportiamo una prima foto leak del nuovo dispositivo, diffusa da 91mobiles. Il nuovo OnePlus Ace Racing Edition presenta un layout delle fotocamere posteriori sensibilmente differente rispetto a quello che caratterizza il recente OnePlus Ace, svelato in Cina a fine aprile e arrivato successivamente anche in India con il nome di OnePlus 10R.

Il nuovo OnePlus Ace Racing Edition è apparso nel database TENAA con il numero di modello PGZ110. Stando alle prime informazioni, lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+. Tra le specifiche ci sarà spazio per 8/12 GB di RAM e 128/256 GB oltre che per una batteria da 4.890 mAh. L’immagine conferma la presenza di tre fotocamere.

Il sensore principale sarà da 64 Megapixel mentre gli altri due, probabilmente un ultra-grandangolare ed un sensore per le macro o per la profondità, da 8 Megapixel e 2 Megapixel. Le indiscrezioni confermano la presenza di un sensore da 16 Megapixel. Al momento, non ci sono dettagli sul SoC. Lo smartphone dovrebbe commune essere un dispositivo di fascia media e, quindi, dovrebbe poter contare su di un chipset in grado di offrire buone prestazioni senza però competere con il top di gamma OnePlus 10 Pro.

Sul nuovo OnePlus Ace Racing Edition ci sono ancora informazioni preliminari. Maggiori dettagli sulla scheda tecnica e sul periodo di lancio dello smartphone dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

OnePlus Nord 2T: eccolo nel primo video unboxing

Il nuovo OnePlus Nord 2T non è ancora stato presentato ufficialmente ma è già in vendita. Lo YouTuber Sahil Karoul è già riuscito ad ottenere un esemplare del nuovo smartphone andando così a realizzare un primo video unboxing oltre che a confermare le specifiche tecniche del dispositivo. Il nuovo Nord 2T può contare sul SoC MediaTek Dimensity 1300 e su di un display da 6,43 pollici di diagonale con pannello AMOLED Full HD da 90 Hz. Lato software, troviamo Android 12 con OxygenOS 12.1.

Da notare, inoltre, che, per quanto riguarda le prestazioni, il nuovo smartphone di OnePlus raggiunge 622 mila punti su AnTuTu e 719 in Single Core e 2760 in Multi Core su Geekbench. Il video unboxing dello smartphone è disponibile qui di sotto. Nel corso dei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi dettagli in merito ai mercati di commercializzazione. Ricordiamo che il nuovo OnePlus Nord 2T potrebbe arrivare in Europa con un prezzo di circa 400 euro.

In attesa di conferme ufficiali da parte di OnePlus, vi lasciamo il video unboxing dello smartphone: