Se siete alla ricerca di un nuovo tablet Android con un ampio display a un buon prezzo potreste considerare l’offerta disponibile su TomTop: sul sito potete infatti trovare Lenovo XiaoXin Pad Pro in promozione con uno sconto di più di metà prezzo, con spedizione dall’Europa.

Lenovo XiaoXin Pad Pro in offerta a meno di metà prezzo su TomTop

Lenovo XiaoXin Pad Pro è un tablet Android non particolarmente conosciuto in Italia con questo nome, ma che offre buone caratteristiche tecniche a un prezzo contenuto, soprattutto approfittando dello sconto proposto su TomTop. Si tratta di fatto del modello che viene commercializzato da noi con il nome di Lenovo Tab P11 Pro al prezzo consigliato di 549 euro.

Mette a disposizione un display OLED da 11,5 pollici a risoluzione 2560 x 1600 con cornici sottili e certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, il SoC Qualcomm Snapdragon 730G octa-core affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile con microSD fino a 1 TB) e una batteria da 8600 mAh. A bordo anche una fotocamera posteriore da 13 MP, una anteriore per selfie e videochiamate da 8 MP, connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS e porta USB Type-C 3.1. Se siete preoccupati per il software, niente paura: il tablet Android viene consegnato con firmware globale, che include la lingua italiana insieme a molte altre.

Lenovo XiaoXin Pad Pro è disponibile in offerta in quantità limitata al prezzo di 286,49 euro, con spedizione gratuita dalla Germania all’Italia in 3-5 giorni lavorativi (con codice tracking) senza tasse aggiuntive. Si tratta di uno sconto del 51% sul prezzo di listino, valido fino a esaurimento scorte. Potete effettuare l’acquisto e pagare tramite carta di credito o PayPal, con piena protezione in caso di mancata consegna.

