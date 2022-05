Android Auto è un’app e un sistema sviluppato da Google per consentire agli smartphone di essere utilizzati in automobile attraverso l’infotainment presente nella vettura o un’autoradio di terze parti che lo supporta.

Purtroppo Google spesso non aggiorna il log delle modifiche quando rilascia un update e apparentemente la versione 7.7 beta di Android Auto non apporta modifiche alla piattaforma e probabilmente introduce solo ulteriori correzioni di bug.

È possibile che la versione 7.7 sia stata rilasciata in vista del prossimo Feature Drop previsto a giugno e nelle prossime ore e nei prossimi giorni potrebbero emergere maggiori dettagli su quali cambiamenti effettivamente introduce la nuova versione dell’app.

Android Auto 7.7 beta è in arrivo come “rilascio giornaliero”

In quest’ottica vale la pena provare quest’ultima versione di Android Auto che è già in distribuzione, ma per il momento solo come “rilascio giornaliero”, tuttavia è possibile ottenere l’aggiornamento anche manualmente scaricando e installando il relativo file APK disponibile su APKmirror.

Fateci sapere nei commenti se notate qualche cambiamento degno di nota rispetto alle versioni precedenti.

