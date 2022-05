I sistemi infotainment presenti nelle auto moderne presentano schermi di varie dimensioni e proporzioni, ma ultimamente la tendenza nel mercato si sta spostando verso il formato widescreen.

Grazie ai recenti aggiornamenti di Android Auto, alcuni veicoli Hyundai con display widescreen ora supportano la visualizzazione a tutto schermo.

Android Auto ora supporta la visualizzazione widescreen su alcuni veicoli Hyundai

Secondo quanto riportato su Reddit, un modello Elantra del 2021 che offre un ampio schermo lungo la parte superiore del cruscotto supporta la visualizzazione wide dopo l’ultimo aggiornamento di Android Auto, mentre prima la schermata occupava solo circa due terzi del display.

L’utente Reddit afferma di aver utilizzato Android Auto via cavo e di aver attivato l’opzione sviluppatore “abilita schermo diviso”, inoltre ha anche riferito che il suo adattatore wireless Android Auto AAWireless non funzionava dopo l’aggiornamento, fino a quando non ha abilitato la modalità “passthrough”.

Google ha introdotto il supporto widescreen in Android Auto all’inizio del 2021 per alcuni veicoli Mazda, BMW e Skoda. In modalità widescreen Android Auto è in grado di mostrare i widget ai margini del display, mentre visualizza altre app nella sezione principale.

AutoEvolution afferma che anche alcuni veicoli Kia stanno ottenendo il supporto per i display wide da parte di Android Auto, il che non sorprenderebbe visto che Kia condivide un sistema di infotainment simile a quello di Hyundai.

Al momento non c’è un elenco ufficiale di quali auto sono state aggiornate, tuttavia è quasi certo che altri veicoli Hyundai prodotti dal 2021 in avanti con questi display wide siano idonei per un aggiornamento del genere.

Potrebbe interessarti: Su Android Auto si può rispondere ai messaggi con un semplice tocco