Kena Mobile ha apportato alcune modifiche al proprio portafoglio di offerte dedicate a chi vuole passare a questo operatore telefonico, con una soluzione di partenza che prevede un canone di appena 4,99 euro al mese.

Le nuove offerte di Kena Mobile

Iniziando proprio da Kena 4,99, si tratta di un piano che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati con copertura 4G (utilizzabile anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea) al costo di 4,99 euro al mese.

Kena 4,99 è disponibile in caso di portabilità del proprio numero per chi proviene da Iliad, PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu. Potete attivare tale offerta andando sul sito dell’operatore sulla pagina dedicata.

Un’altra interessante novità è Kena 5,99, offerta che mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati con copertura 4G al costo di 5,99 euro al mese.

Kena 4,99 è disponibile in caso di portabilità del proprio numero per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile. Potete attivare tale offerta andando sul sito dell’operatore sulla pagina dedicata.

Kena 7,99 130GB Gold mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati con copertura 4G (di cui 5,5 utilizzabili anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea) al costo di 7,99 euro al mese.

Questa offerta è disponibile in caso di portabilità del proprio numero per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, ho. Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu. Potete attivare tale offerta andando sul sito dell’operatore sulla pagina dedicata.

Kena 11,99 100GB Gold mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati con copertura 4G (di cui 8 utilizzabili anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea) al costo di 11,99 euro al mese.

Questa offerta è disponibile in caso di portabilità del proprio numero da un altro operatore e può essere attivata andando sul sito dell’operatore sulla pagina dedicata.

Infine, ci sono anche due offerte per chi desidera attivare un nuovo numero, ossia Kena 7,99 100GB Nuovi Numeri e Kena 9,99 150GB Nuovi Numeri Plus: la prima ha un costo di 7,99 euro al mese e offre chiamate senza limiti, 1.000 SMS e 100 Giga di traffico dati (di cui 5,5 Giga utilizzabili in roaming nei Paesi UE) mentre la seconda al costo di 9,99 euro al mese offre chiamate senza limiti, 1.000 SMS e 150 Giga di traffico dati (di cui 6,8 Giga utilizzabili in roaming nei Paesi UE). Potete attivarle andando sul sito dell’operatore sulle pagine dedicate, rispettivamente qui e qui.

Novità per lo spegnimento della rete 3G

Nei giorni scorsi l’AGCOM ha pubblicato una delibera con cui stabilisce che TIM dovrà attendere luglio per lo spegnimento della propria rete 3G e anche Kena Mobile sul proprio sito ha provveduto ad aggiornare la relativa comunicazione:

Il progressivo spegnimento della rete mobile 3G sarà avviato, in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro il mese di luglio 2022.

Inoltre, l’operatore telefonico, rispettando quanto richiesto dall’AGCOM, fornisce anche le informazioni sul diritto di recesso:

Tutti i clienti che, in conseguenza della dismissione della rete 3G, vedranno modificarsi le modalità di utilizzo dei servizi su rete Kena sono stati informati con una campagna SMS dedicata e, qualora non accettassero questa variazione, potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro 60 giorni dal ricevimento del suddetto SMS.

