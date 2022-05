Tra le novità studiate dal team di sviluppatori di Google per Android 13 troviamo anche una funzionalità che riguarda Benessere Digitale e, più in particolare, le funzioni relative alla modalità Bedtime.

Ad oggi il team di Google su Android ha già implementato varie funzionalità appositamente studiate per scoraggiare gli utenti a usare lo smartphone di notte o, ad ogni modo, per rendere l’uso notturno meno faticoso per gli occhi.

E con la modalità Bedtime è già possibile impostare una pianificazione per mettere il telefono in scala di grigi, disabilitare il display sempre attivo e attivare la Modalità Non disturbare.

Scovata un’altra novità di Android 13

Con Android 13 il team di sviluppatori di Google è intenzionato a spingersi oltre, consentendo al sistema di avere la possibilità di attenuare lo sfondo del telefono. A seguire quattro screenshot con questa “attenuazione” allo 0%, al 25%, al 50% e al 100%:

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di 9to5Google analizzando il codice dell’ultima versione disponibile di Benessere Digitale, la possibilità di attenuare lo sfondo rappresenterà una specifica opzione della Modalità Bedtime che si andrà ad aggiungere alle altre studiate per rendere più scuro lo schermo e ridurre l’affaticamento degli occhi.

Allo stato attuale non vi sono molti dettagli su tale nuova funzionalità e non è chiaro fino a che percentuale si spingerà questo “oscuramento” dello sfondo.

Non è chiaro, inoltre, se tale funzionalità rimarrà un’esclusiva dei device basati su Android 13 o se, al contrario, verrà estesa anche a quelli basati su precedenti versioni dell’OS. E a tal proposito, sempre nel codice di Benessere Digitale sono stati scovati riferimenti a una funzione per i dispositivi non basati su Android 13 che dovrebbe consentire agli utenti di applicare uno sfondo scuro.

In sostanza, al momento ci muoviamo tra le speculazioni ma già domani, in occasione di Google I/O 2022, potrebbe emergere qualche dettaglio in più. Staremo a vedere.