Il finesettimana del Samsung Shop si anima con l’ampliamento del codice sconto Unlocked, del quale abbiamo accennato qualche giorno fa. L’iniziativa è attiva da oggi anche nella categoria mobile, che include smartphone, tablet Android, Galaxy Watch, Galaxy Buds e notebook.

Il coupon UNLOCKED del Samsung Shop si allarga con tante offerte

Come abbiamo visto martedì, sul Samsung Shop sono al momento attive diverse promozioni che riguardano i principali prodotti dell’ecosistema del produttore. Oltre all’iniziativa che offre in omaggio un caricabatterie wireless con l’acquisto dei Galaxy S22, sul negozio online di Samsung è disponibile il voucher UNLOCKED, finora attivo su monitor, Smart Monitor, TV e soundbar.

Ebbene, a partire da oggi e fino a lunedì 9 maggio 2022 il coupon è disponibile anche per smartphone e tablet Android, cuffie, smartwatch e notebook. Basta digitare UNLOCKED all’interno della sezione dedicata ai codici promozionali del modulo di pagamento per ottenere uno sconto fino al 15% per la categoria mobile e non solo.

Più precisamente sul sito è possibile approfittare di sconti fino al 15% su smartphone, tablet, Watch, Buds e notebook, TV e soundbar 2022, elettrodomestici (20% acquistandone due) e monitor, oppure del 10% su TV e soundbar 2020-2021 (con consegna al piano gratuita) e su Smart Monitor Serie M8. Rimane anche la possibilità di sfruttare il finanziamento a tasso 0, il pagamento in 3 rate con Klarna e la spedizione gratuita.

Restano tuttora valide anche le seguenti proposte:

Per scoprire tutte le iniziative attive sul Samsung Shop potete seguire il link qui sotto. Avete già adocchiato qualche prodotto?

