Xiaomi ha pubblicato due liste di dispositivi che non saranno più supportati. L’elenco di fine vita include smartphone che non riceveranno più aggiornamenti software, inclusi aggiornamenti di sicurezza e tanto meno nuove versioni della MIUI e del sistema operativo Android.

Il secondo elenco è costituito dai dispositivi per i quali non verrà più fornito il servizio post-vendita, come la riparazione e la sostituzione dei componenti, ma i proprietari di questi dispositivi potranno comunque richiedere i servizi di test, pulizia e debug.

Ecco quali sono i dispositivi Xiaomi non più supportati

Gli elenchi includono dispositivi come Mi MIX 2S, Mi 8 Lite (Youth Edition), Mi Pad 4, Redmi Note 5 e Redmi 6, dispositivi indossabili come Xiaomi Mi Band, Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 3i (versione India), Mi Band 4, Mi Watch, Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring Edition, oltre a molti altri accessori e dispositivi per la smart home.

Xiaomi inaugura il più grande flagship store in Cina

Recentemente il colosso cinese ha anche annunciato l’inaugurazione del più grande flagship store Xiaomi Mi Home in Cina che ha aperto i battenti nella città di Nanning nella Cina meridionale.

Il nuovo negozio fisico presenta tutti i prodotti Xiaomi, poggia le fondamenta su un’area di 1.000 mq e si compone di tre piani con un maxi schermo sulla facciata.

Secondo quanto riferito il nuovo negozio ospiterà oltre 2.000 prodotti inclusi smartphone, altoparlanti intelligenti, smart TV e altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi.

Con l’occasione la società sta omaggiando i visitatori regalando prodotti come le cuffie Redmi Buds 3, XiaoAI Speaker Play e altro.

