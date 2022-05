Il team di sviluppatori di Google Chrome è piuttosto cauto per quanto riguarda l’introduzione di modifiche dell’interfaccia di questo browser Web e ciò soprattutto per l’enorme platea di utenti che fanno affidamento su tale soluzione.

Di tanto in tanto, tuttavia, anche su Google Chrome vengono implementate delle novità a livello di interfaccia e un esempio è rappresentato dalla versione del browser destinata ai dispositivi basati su Android, che si arricchisce di una scorciatoia nella barra degli strumenti personalizzabile.

Arriva una nuova scorciatoia in Google Chrome

Su Android l’interfaccia di Google Chrome si basa sulla presenza di una barra degli strumenti con il tasto Home, la barra degli indirizzi, il selettore di schede e il menu di overflow (con un elenco contenente molte azioni).

Ebbene, pare che il colosso di Mountain View abbia ampliato la platea di utenti per i quali è disponibile una nuova scorciatoia nella barra degli strumenti tra la barra degli indirizzi e l’icona del contatore delle schede, nella quale può essere visualizzata una delle seguenti tre azioni:

apertura di una nuova scheda (segno più)

condivisione di una pagina (icona condivisione)

ricerca vocale (icona microfono)

Per impostazione predefinita, il pulsante che gli utenti visualizzeranno viene scelto dal sistema in base alle loro abitudini di utilizzo. Gli utenti, ad ogni modo, possono selezionare manualmente quale scorciatoia desiderano visualizzare e persino disattivare l’aggiunta della barra degli strumenti dalle impostazioni di Google Chrome (andando nella sezione Avanzate).

Inoltre è anche possibile abilitarla manualmente con questo flag:

chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-customization

Le prime apparizioni di questa nuova funzionalità risalgono allo scorso anno con la versione 92 del browser ma negli ultimi giorni le segnalazioni relative alla sua disponibilità si sono fatte via via più numerose. Ad oggi, tuttavia, il team di Google Chrome non ha ancora annunciato ufficialmente di averla rilasciata per tutti.

Potete scaricare Google Chrome per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: