Android Auto non rientra tra le soluzioni dell’ecosistema di app e servizi di Google a cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dedica più attenzioni ma ciò non significa che non sia al centro di un continuo lavoro di miglioramento e così, di tanto in tanto, anche per questa piattaforma arrivano delle novità.

Ebbene, nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, grazie al quale l’applicazione arriva alla versione 7.6.6217.

Le novità della versione 7.6.6217 di Android Auto

Purtroppo il team di sviluppatori di Android Auto non ci aiuta a scoprire le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento, in quanto il changelog ufficiale fa riferimento a funzionalità implementate già da tempo “spacciandole” come nuove (tanto per fare qualche esempio, basti pensare ai miglioramenti relativi alla funzionalità Non disturbare e al supporto alla Modalità scura).

Così come rilevato in occasione del rilascio della versione 7.6 beta di Android Auto, probabilmente con tale release gli sviluppatori si sono preoccupati soprattutto di implementare la risoluzione di alcuni dei bug riscontrati dagli utenti, migliorando nel complesso l’esperienza di utilizzo offerta.

Ad ogni modo, con tale versione potrebbe essere stato introdotto per tutti gli utenti anche il nuovo sistema delle risposte rapide, ossia una soluzione studiata per consentire di scegliere tra un paio di risposte brevi predefinite per i messaggi in arrivo dalle app di chat (con incluse le emoji). Ovviamente gli utenti avranno sempre la possibilità di rispondere con un messaggio ad hoc.

Come scaricare la nuova versione

Se desiderate installare la nuova versione di Android Auto, potete sfruttare la pagina dedicata di APK Mirror, nella quale potrete scaricare il relativo file APK (la trovate seguendo questo link).

L’app può anche essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Android Auto continua a migliorare con la nuova interfaccia Coolwalk