Il mercato smartphone è in continua evoluzione. Le novità si susseguono di mese in mese e le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi in arrivo sono sempre più complete. Per “fotografare” l’andamento del mercato Android segnaliamo l’analisi pubblicata da Antutu che fa il punto della situazione sullo stato del settore considerando i dati dei suoi utenti. Con il nuovo “Global Users Preferences for Android Phones” del primo trimestre del 2022 è possibile avere un’idea chiara dello smartphone “tipo” utilizzato dagli utenti Android. Alcune statistiche non sorprendono, come ad esempio la maggiore diffusione di Android 11 rispetto ad Android 12, mentre altre potrebbero rappresentare dei risultati inaspettati. Vediamo i dettagli completi

Lo smartphone Android “tipo” secondo i dati AnTuTu del primo trimestre del 2022

I risultati dell’analisi di AnTuTu ci offrono una panoramica completa sullo stato attuale del mercato Android, almeno considerando i dispositivi registrati dal database dell’app. Tali dati si basano, infatti, sugli smartphone utilizzati dagli utenti Antutu e, quindi, rappresentano una fotografia, parziale ma indicativa, di quello che è il mercato Android al termine del primo trimestre del 2022 considerando le specifiche dei dispositivi utilizzati.

Partiamo dalla dimensione del display. Più del 30% degli utenti Antutu può contare su di un display da 6,7 pollici di diagonale. Da notare, inoltre, che in seconda e terza posizione in questa speciale graduatoria troviamo i display da 6,6 pollici (con il 15%) e i display da 6,5 pollici (con oltre il 13%). Quasi il 60% degli smartphone Android utilizzati dagli utenti Antutu, quindi, ha una diagonale compresa tra 6,5 e 6,7 pollici.

L’analisi della risoluzione del display non stupisce particolarmente. Il 53% degli smartphone Android degli utenti Antutu, infatti, può contare su di un pannello Full HD da 1080 x 2400 pixel. Da notare, inoltre, che il 13,2% presenta un display con risoluzione di 1080 x 2340 pixel. Per trovare un pannello con risoluzione maggiore al Full HD, nei suoi vari formati, è necessario scendere al 2,3% degli smartphone dotati di un pannello QHD+ da 1440 x 3200 pixel.

A completare l’analisi del display ci sono i dati sul refresh rate. Quasi il 55% degli smartphone può contare su di un refresh rate di 60 Hz. Si fa sempre più strada, invece, l’opzione da 120 Hz che viene proposta dal 32,9% dei dispositivi. I pannelli da 144 Hz e 165 Hz sono una nicchia del mercato mentre quelli da 90 Hz sono montati da poco più del 9% dei dispositivi registrati.

Molto interessante, inoltre, l’analisi della marca del SoC. Stando ai dati di Antutu, infatti, Qualcomm domina ancora con il 64% delle preferenze degli utenti. Da notare che il market share di Qualcomm, rispetto alla precedente rilevazione, è aumentato di 0,6 punti. Seconda posizione per MediaTek che raggiunge una diffusione del 17,1% con un incremento di 0,7 punti rispetto al trimestre precedente. Samsung si piazza al terzo posto con il 10,1% precedendo Hisilicon (4,9%) ed altri brand secondari (3,9%). Da notare, inoltre, che il 98,5% dei SoC utilizzati può contare su CPU Octa-Core.

Il taglio di RAM più diffuso, invece, è quello da 8 GB, proposto dal 38,6% degli smartphone registrati da Antutu. Più indietro, invece, sono gli smartphone da 6 GB di RAM che si fermano al 29% del totale precedendo gli smartphone da 4 GB e quelli da 12 GB che rappresentano, rispettivamente, il 15% ed il 10,3% del totale. Quasi il 5% degli smartphone registrati dall’indagine presenta meno di 4 GB di RAM.

L’analisi della RAM si accompagna, naturalmente, all’analisi della memoria interna. Anche in questo caso c’è un chiaro vincitore. Quasi il 50% degli smartphone Android registrati da Antutu, infatti, può contare su 128 GB di storage. Sono, invece, il 27,8% gli smartphone con 256 GB. I tagli da 64 GB e 32 GB sono ancora molto diffusi rappresentando, rispettivamente, il 16% ed il 4% del totale. Poco diffusi i dispositivi da 512 GB che rappresentano l’1,6% del totale di smartphone registrati.

Molto interessante anche l’analisi della versione di Android utilizzata. In passato, infatti, la frammentazione del sistema operativo è stata un grande problema. Anche oggi si tratta di un fenomeno diffuso anche se in misura minore. Il 56% degli smartphone può contare su Android 11 mentre il 26,3% presenta Android 12. Da notare che il 10% ha ancora Android 10 e più del 5% dei dispositivi presenta una versione precedente del sistema operativo.

L’identikit dello smartphone tipo

Ricapitoliamo, quindi, l’identikit dello smartphone “tipo” secondo i dati di AnTuTu relativi agli utenti Android. Stando alle rilevazioni del primo trimestre, infatti, l’utente medio di AnTuTu può contare su di uno smartphone con Android 11 caratterizzato da un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD (1080 x 2400 pixel) e refresh rate di 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è un SoC Qualcomm con CPU Octa-Core. Lo smartphone tipo presenta 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.