Xiaomi è entrata nel segmento degli smartphone pieghevoli con dispositivi come il Mi Mix Fold e sebbene sia passato più di un anno dal suo arrivo sul mercato, le informazioni sul suo successore rimangono ancora oggi scarse, ma ora è emerso qualche indizio che permette di farsi un’idea di come potrebbe apparire.

Ecco come potrebbe essere il prossimo smartphone pieghevole di Xiaomi

Il membro senior di XDA kacskrz ha individuato degli indizi grafici all’interno delle ultime versioni della MIUI cinese che mostrano uno smartphone pieghevole che sembra diverso da Xiaomi Mi Mix Fold.

L’animazione grafica mostra l’inedito dispositivo di Xiaomi quando si piega ed evidenzia la forma quadrata con angoli arrotondati del modulo fotocamera posteriore.

Questo suggerisce che Xiaomi potrebbe optare per una fotocamera meno all’avanguardia rispetto a quella di Mi Mix Fold, magari per rendere il nuovo prodotto più abbordabile.

Le immagini mostrano anche la fotocamera alloggiata in un foro sullo schermo esterno, indicando che Xiaomi potrebbe rimanere fedele alla sua decisione di non includere alcuna fotocamera sul display interno.

Il membro XDA ha condiviso altre informazioni individuate nelle versioni cinesi della MIUI. Il codice al suo loro interno suggerisce che il prossimo smartphone pieghevole Xiaomi identificato come “zizhan” condividerà il pannello utilizzato su “umi”, che è il nome in codice di Xiaomi Mi 10, probabilmente per il display esterno.

In questo caso il display di copertina sarebbe un pannello FHD+ a 90 Hz con possibile supporto HDR 10+ e una dimensione di 6,67 pollici circa.

In copertina: Xiaomi Mi MIX Fold

