Xiaomi ha iniziato lo scorso anno in Cina il rilascio della sua serie Redmi Note 11, in seguito arrivata anche da noi e già pronta ad espandersi; l’arrivo dei nuovi dispositivi ha creato parecchia confusione negli utenti, sia perché ad esempio Redmi Note 11 Pro non rappresenta un reale aggiornamento rispetto a Redmi Note 10 Pro (che è economicamente più conveniente), sia perché i nomi che l’azienda da ai propri dispositivi, e le varie appendici, creano decisamente scompiglio nelle menti degli acquirenti.

A quanto pare anche la società è consapevole di aver creato confusione, anche se dal loro punto di vista questa scaturisce dal fatto che l’azienda rilasci due serie annuali Note, una concentrata sulle prestazioni e l’altra sull’esperienza d’uso totale (cara Redmi, non è questo il problema, sono tutti quei Pro e Plus messi a casaccio!). Ad ogni modo il direttore generale dell’azienda, Lu Weibing, tramite un post su Weibo ha chiesto l’aiuto degli utenti per stabilire quale nome dare alla prossima gamma Redmi Note 12.

L’intento dell’azienda è quello di trovare un nuovo nome per la serie Redmi Note 12, che ne enfatizzi il focus sulle prestazioni, speriamo solo che agli ormai iconici Pro e Plus non venga aggiunto qualcosa del tipo Ultra Mega Power.

Per quel che concerne i prossimi due dispositivi, al tempo Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro+, sono già trapelate alcune caratteristiche grazie alle certificazioni rilasciate dal TENAA: i due smartphone con codice modello 22041216C e 22041216UC dovrebbero avere entrambi un display da 6,6 pollici con risoluzione FullHD. Il primo dovrebbe avere una batteria da 4.980 mAh, mentre il secondo un modulo da 4.300 mAh; entrambi dovrebbero avere sotto il cofano dei processori MediaTek di fascia medio alta, probabilmente Dimensity 1300 e Dimensity 8000.

Insomma, si dovrà presumibilmente aspettare il mese di maggio per veder presentata la nuova gamma in Cina, ma per tutti coloro che auspicavano una semplificazione dei nomi degli smartphone dell’azienda, sappiate che Redmi Note 12 Pro+ Ultra Mega Power è dietro l’angolo, e già solo per il nome dovrebbe essere il vostro prossimo smartphone.