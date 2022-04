Torniamo a occuparci dell’introduzione del supporto a Google Assistant negli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4, oggetto di alcune indiscrezioni già la scorsa settimana in seguito al rilascio di un aggiornamento per i modelli brandizzati dall’operatore statunitense Verizon.

E così, dopo il presunto “errore” di Verizon della scorsa settimana, questa volta è stata la divisione spagnola di Samsung a confermarci che l’arrivo del supporto all’assistente virtuale del colosso di Mountain View è ormai imminente, fornendoci un’anteprima del suo funzionamento in un breve video promozionale.

Google Assistant si mostra in funzione su un Samsung Galaxy Watch4

Come potrete appurare voi stessi guardando il seguente video, l’introduzione del supporto a Google Assistant dovrebbe garantire ai possessori dello smartwatch del colosso coreano un notevole miglioramento dell’esperienza di utilizzo di tutti i giorni, in quanto avranno la possibilità di sfruttare il comando di attivazione vocale (“Ehi Google”) e i tanti comandi disponibili per compiere le più comuni attività, il tutto senza la necessità di usare le mani.

In particolare, il ragazzo protagonista di questo video promozionale sfrutta Google Assistant sul proprio smarwatch per avviare la riproduzione di un brano su YouTube Music, fornendoci così una dimostrazione di ciò che l’ecosistema di app e servizi realizzato dal colosso di Mountain View è capace di offrire.

Sebbene il team di Google abbia reso noto di recente che l’aggiornamento che implementerà il supporto all’assistente non è ancora pronto, questo video che dà così risalto a tale funzionalità sembra suggerire che il suo rilascio potrebbe non essere poi così lontano.

Oltre che in Spagna, questo annuncio è stato pubblicato anche in altri Paesi e ciò potrebbe suggerire che il produttore ha in programma di implementare il supporto a Google Assistant a livello globale. Resta da capire quanto sarà necessario attendere prima che ciò avvenga.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Watch4 Classic