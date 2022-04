Pare che il team di sviluppatori di Samsung abbia in programma di introdurre sulla serie Samsung Galaxy Watch4 il supporto a Google Assistant con il prossimo aggiornamento software per questi smartwatch, almeno ciò è quanto sembra emergere dai dati diffusi da Verizon.

Sul sito dell’operatore telefonico statunitense dedicato agli update, infatti, sono state pubblicate le informazioni relative a un nuovo aggiornamento software rilasciato per Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic e tra le novità vi era anche il riferimento al supporto a Google Assistant.

Pare, tuttavia, che per entrambi gli orologi il supporto a Google Assistant non sia ancora pronto e lo staff di Verizon ha provveduto a rimuovere dal sito dell’operatore telefonico ogni riferimento ad esso (le pagine dedicate ai due smartwatch sono qui e qui).

Le novità introdotte in Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic

Nel changelog Verizon dimostrava come gli utenti avrebbero potuto attivare Google Assistant (Impostazioni -> Google -> Assistant) e tra le opzioni incluse vi era anche il supporto al rilevamento del comando vocale “Ehi Google”.

Non è chiaro il motivo per il quale Verizon abbia rimosso i riferimenti a tale novità ma è probabile che non sia ancora pronta per essere effettivamente messa a disposizione degli utenti e una conferma in tal senso arriva da 9to5Google, che ha contattato il colosso coreano per avere delucidazioni, ottenendo come risposta che “non c’è niente da condividere in questo momento”.

Tra le novità effettivamente introdotte con tale update vi sono la possibilità di effettuare il backup e il ripristino attraverso Smart Swtich e l’aggiunta del tasto Misura nella funzionalità relativa alla composizione corporea.

Queste, infine, sono le build relative ai vari modelli:

Samsung Galaxy Watch4

40 mm – R865USQU1FVC8

44 mm – R875USQU1FVC8

Samsung Watch4 Classic

42 mm – R885USQU1FVC8

46 mm – R895USQU1FVC8

Per il supporto a Google Assistant ci sarà probabilmente da attendere il prossimo aggiornamento. Staremo a vedere.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Watch4 Classic