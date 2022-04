Il software degli smartphone e dei tablet della gamma Samsung Galaxy viene migliorato attraverso aggiornamenti dell’interfaccia Samsung One UI, mentre le app di Samsung ricevono aggiornamenti specifici.

Samsung Calendar si aggiorna: ecco le novità

Samsung ha rilasciato di recente un aggiornamento per la sua app Calendario che raggiunge la versione 12.3.01.1000, la quale aggiunge la possibilità di assegnare una sfumatura al colore degli eventi.

Per cambiare il colore degli eventi basta aprire il menu laterale, toccare l’icona delle impostazioni a forma di ingranaggio e selezionare la voce “Colori evento”, dopodiché sarà sufficiente scegliere una delle quattro opzioni disponibili: molto smorzato, smorzato, luminoso e molto luminoso.

Previous Next Fullscreen

Secondo quanto riportato nel changelog ufficiale, l’aggiornamento aggiunge anche il supporto ai widget Calendario sul display della cover di Samsung Galaxy Z Flip3, tuttavia sembra che questa opzione fosse già disponibile.

L’aggiornamento è in fase di rilascio tramite Samsung Galaxy Store e dovrebbe essere disponibile per i dispositivi che eseguono almeno One UI 4.1.

Con l’occasione ricordiamo che per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 sono già arrivate le patch di sicurezza di maggio 2022.

Da non perdere: Migliori smartphone Samsung: la classifica del mese