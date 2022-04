OnePlus non si è dimenticata del nuovo OnePlus 10. A inizio 2022, infatti, l’azienda ha svelato il top di gamma OnePlus 10 Pro, dotato di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e disponibile in Europa dallo scorso mese di marzo. Dopo il lancio del 10 Pro, OnePlus ha iniziato a concentrarsi anche sul nuovo OnePlus 10. Lo smartphone arriverà sul mercato nel corso dei prossimi mesi, probabilmente nel corso del secondo semestre del 2022. Ad anticipare i primi dettagli sulla scheda tecnica del nuovo OnePlus 10 è l’insider OnLeaks che, in collaborazione digit India, ha diffuso le prime informazioni sulle specifiche dello smartphone di OnePlus. Vediamo i dettagli:

Il nuovo OnePlus 10 esiste: ecco le possibili specifiche

Secondo le indiscrezioni diffuse in queste ore, il nuovo OnePlus 10 è ancora in una fase iniziale dello sviluppo. Il lancio non sarà, quindi, immediato. L’azienda, infatti, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul modello di SoC da utilizzare per il suo nuovo dispositivo. Attualmente, sarebbero in corso dei test per due diversi prototipi, uno con un chip Snapdragon (probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 1+ in arrivo nei prossimi mesi) ed uno con un chip MediaTek Dimensity 9000. Per ora, non ci sono indicazioni precise in merito a quella che sarà la scelta definitiva di OnePlus.

Il nuovo OnePlus 10 potrà contare su di un display da 6.7 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+, refresh rate massimo di 120 Hz con supporto alla tecnologia LTPO 2.0 che permetterà di adattare la frequenza di aggiornamento del display. Tra le specifiche, non è certo un mistero, ci saranno varie combinazioni di RAM e storage. Il nuovo OnePlus 10 non andrà oltre i 12 GB di RAM e i 256 GB di storage. Per ora, non è chiaro che tipo di memorie verranno utilizzate.

Passiamo al comparto fotografico. Il nuovo OnePlus 10 dovrebbe presentarsi con una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà da 50 Megapixel e sarà supportato da un sensore ultra-grandangolare da 16 Megapixel e da un sensore per le macro da 2 Megapixel. La camera anteriore sarà da 32 Megapixel. Il comparto fotografico potrà contare sulla partnership con Hasselblad come già avvenuto con la variante Pro dello smartphone.

Per quanto riguarda la batteria, invece, lo smartphone dovrebbe presentare un’unità da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W (il 10 Pro si ferma a 80 W ricordiamo). Da notare che il nuovo OnePlus 10 dovrebbe essere il primo smartphone della serie top di gamma di OnePlus ad abbandonare l’Alert Slider. Lato software troveremo, naturalmente, Android 12 con Oxygen OS 12.

Quando arriverà il nuovo OnePlus 10?

La fonte non ha rilasciato dettagli precisi in merito al periodo di lancio del nuovo smartphone di OnePlus, limitandosi ad indicare un generico “secondo semestre del 2022“. Il progetto non è ancora entrato nella fase finale dello sviluppo e, quindi, un debutto nel primo semestre è da escludere. Il lancio potrebbe avvenire, quindi, sul finire dell’estate. Sulla questione ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane.

Un’ondata di nuovi OnePlus in arrivo

La conferma dell’esistenza del progetto del nuovo OnePlus 10 va ad arricchire il già nutrito gruppo di smartphone OnePlus in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Dopo un inizio di 2022 tutto sommato tranquillo, OnePlus si prepara a rinnovare completamente la sua gamma. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il debutto dell’OnePlus N20 5G per gli USA. A breve, inoltre, debutterà il nuovo OnePlus Ace (in arrivo in India con il nome di OnePlus 10R).

La prossima settimana toccherà all’entry level OnePlus Nord CE 2 Lite 5G che potrebbe diventare la nuova proposta d’accesso alla gamma del brand. In queste, inoltre, sono arrivo nuove conferme sul progetto dell’OnePlus Nord 2T che potrebbe debuttare a maggio. In estate, inoltre, è previsto anche il debutto dell’OnePlus Nord 3. Nel frattempo, l’azienda sta lavorando al suo primo pieghevole, in arrivo, probabilmente, entro fine anno.

In copertina OnePlus 9 Pro