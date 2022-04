TIM ha deciso di lanciare una nuova interessante iniziativa a premi dedicata ai clienti che si sono iscritti a TIM Party, il programma di fidelizzazione di questo popolare operatore telefonico.

In particolare, fino al 28 aprile 2022 gli utenti dell’operatore telefonico hanno la possibilità di vincere uno degli smartphone più desiderati del momento: stiamo parlando di Xiaomi 12.

Come partecipare al concorso di TIM Party per vincere Xiaomi 12

L’operatore telefonico ha deciso di puntare sulla modalità instant win per il suo nuovo concorso e ciò significa che gli utenti sapranno subito se hanno vinto lo smartphone di Xiaomi (in palio c’è uno Xiaomi 12 al giorno, con un valore commerciale pari a 899,90 euro).

Per partecipare a tale iniziativa è sufficiente accedere a TIM Party (o registrarsi, nel caso in cui non sia stato ancora fatto) e cliccare sul banner che pubblicizza il concorso, in modo da raggiungere la pagina dedicata ad esso.

I clienti TIM possono partecipare al concorso ogni giorno e, in base alla loro “anzianità”, avranno diritto ad un certo numero di tentativi giornalieri:

1 per i clienti attivi da meno di un anno

2 per i clienti attivi da un anno a 5 anni

3 per i clienti attivi da oltre 5 anni

5 per i clienti sia mobile che fisso e con alcune speciali offerte

Una volta tentata la giocata, gli utenti saranno subito informati dell’esito e, in caso di vittoria, sarà necessario compilare un apposito form per ricevere lo smartphone al proprio domicilio.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Xiaomi 12 troviamo un display AMOLED TruColor da 6,28 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un sensore tele-macro da 5 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W e wireless a 50 W).

