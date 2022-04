Nei punti vendita Esselunga è disponibile una nuova Offerta Tech, che questa volta tocca uno smartphone Android di fascia media che punta molto sull’autonomia. Si tratta di Redmi Note 11 nella versione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Redmi Note 11 è la nuova Offerta Tech di Esselunga

La nuova Offerta Tech di Esselunga è disponibile nei negozi aderenti (la lista è sul sito) fino al 30 aprile 2022, salvo esaurimento scorte. Quest’ultima eventualità non è decisamente da escludere visto che di solito non sono molte le unità fornite ai vari punti vendita (visto che stiamo pur sempre parlando di un supermercato).

Redmi Note 11 è uno smartphone di fascia media lanciato in Italia nel mese di gennaio 2022 al prezzo di partenza consigliato di 229,90 euro (249,90 euro per la variante in questione, da 4-128 GB). Mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 680.

A livello fotografico abbiamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e per la profondità da 2 MP, e una singola anteriore con sensore da 16 MP. Lato connettività niente 5G purtroppo, ma non mancano NFC, Bluetooth 5.0 e porta per il jack audio da 3,5 mm (ormai affatto scontata). Uno dei punti di forza è la generosa batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 33 W.

Redmi Note 11 è in offerta nei negozi Esselunga al prezzo di 189,90 euro, con uno sconto di 60 euro rispetto al prezzo consigliato di lancio. Potete acquistarlo nei punti vendita indicati sul sito.