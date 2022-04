La gamma di smartphone Realme si rinnova con il debutto dei nuovi Realme Q5 e Q5 Pro. Si tratta di due nuovi smartphone di fascia bassa che il brand ha presentato in queste ore in Cina. Le vendite partiranno la prossima settimana. I due smartphone potrebbero ritagliarsi uno spazio anche sul mercato globale dove potrebbero arrivare con una denominazione differente. Per entrambi gli smartphone troviamo Android 12 e un SoC Qualcomm. Le differenze tra i due modelli sono, però, notevoli. Vediamo quali sono le specifiche tecniche dei nuovi smartphone svelati oggi da Realme:

Realme Q5 Pro: tra le specifiche c’è spazio per lo Snapdragon 870

Partiamo dal modello più interessante presentato da Realme. Il nuovo Realme Q5 Pro è uno smartphone completo ed in grado di offrire ottime prestazioni. Il display è da 6.62 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo, infatti, il SoC Qualcomm Snapdragon 870 che viene supportato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage UFS 3.1.

Da segnalare la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Il comparto fotografico del nuovo Realme Q5 Pro include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel (apertura f/1.79), un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore per le macro da 2 Megapixel. C’è spazio anche per una fotocamera anteriore da 16 Megapixel e per un sensore di impronte digitali posizionato al di sotto del display.

Il nuovo smartphone di Realme presenta dimensioni pari a 162.9 × 75.8× 8.6 mm con un peso di 194,5 grammi. Il sistema operativo è Android 12 con Realme UI 3.0. Lo smartphone è Dual SIM con due slot per nano SIM. Sul mercato cinese, il nuovo Realme Q5 Pro sarà in vendita a partire da 1900 Yuan che, al cambio attuale, equivalgono a circa 275 euro. Le vendite partiranno il 27 aprile con uno sconto di 100 yuan in occasione del lancio.

Realme Q5: più economico, con display LCD e Snapdragon 695

A completare la serie di novità di Realme c’è il Realme Q5. In questo caso, ci troviamo di fronte ad uno smartphone decisamente più economico e basilare. Il dispositivo può contare su di un display da 6.6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate da 120 Hz. Da notare che il Q5, a differenza del Q5 Pro, presenta un pannello IPS LCD e non AMOLED.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da 6/ GB di RAM e da 128/256 GB di storage UFS 3.1. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida da 60 W. Tra le specifiche c’è spazio anche per un sensore di impronte digitali laterale. Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 Megapixel (apertura f/1.8) e due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità. La camera anteriore è da 16 Megapixel.

Il nuovo Realme Q5 presenta dimensioni pari a 164.3 × 75.6 × 8.5 mm per un peso di 195 grammi. Da segnalare la presenza del jack audio da 3,5 mm, assente sulla variante Pro. Il sistema operativo è Android 12 con Realme UI 3.0. Lo smartphone sarà in vendita sul mercato cinese, sempre a partire dal prossimo 27 aprile, con un prezzo di partenza di 1400 Yuan, pari a circa 200 euro al cambio attuale.

Maggiori dettagli in merito ad un possibile arrivo in Europa dei nuovi smartphone di Realme potrebbero emergere nelle prossime settimane. Il brand continua a rinnovare la sua gamma con nuove soluzioni che vanno ad occupare tutti i segmenti di mercato. Ulteriori novità per l’Europa, quindi, non sarebbero una sorpresa.