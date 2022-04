Philips Hue introduce nuove scene e ci sono altre novità in arrivo

Le applicazioni per il controllo dei dispositivi Philips Hue sono state sottoposte ad un discreto numero di cambiamenti negli ultimi tempi e l’ultimo aggiornamento dell’app principale ha portato in dote nuove scene; inoltre, altre novità interessanti dovrebbero arrivare a stretto giro di posta.

Vi avevamo raccontato a tempo debito del fatto che ora l’applicazione principale sia in grado di controllare anche i dispositivi Bluetooth, ponendosi come strumento unico per gestirli tutti. In aggiunta a questo, si era parlato il mese scorso dell’aggiunta da parte di Signify di nuove scene per trovare sempre quella perfetta. Vediamo ora che cos’altro c’è di nuovo da segnalare.

Philips Hue: le novità dell’aggiornamento

Come riportato sul Google Play Store, l’applicazione Philips Hue si è aggiornata alla versione 4.16.1 in data 15 aprile 2022 e, sebbene il changelog ufficiale parli soltanto di bug fix e miglioramenti di prestazioni, sono state scovate delle novità più interessanti.

Ci sono, infatti, tre nuovi arrivi nella galleria delle scene di Hue figli della versione 4.16: scorrendo fino alla sezione Party Vibes, dovrebbero comparire le nuove voci Miami, Rio e Cancun. Per la verità, pare che al momento tali scene non siano ancora disponibili per tutti gli utenti dei dispositivi di smart home Philips Hue, pertanto potrebbe trattarsi di un’attivazione lato server ancora poco diffusa.

In aggiunta a questa novità, Signify sta implementando anche un’opzione My account nell’app, posta in cima alla schermata delle Impostazioni. Con un tap, viene aperta una pagina che permette di accedere al proprio profilo Hue. Per la verità, pare che eseguire l’accesso non offra alcuna funzione extra, quantomeno allo stato attuale. È stato ipotizzato, però, che questo sia solo un punto di partenza e che a breve potrebbe essere introdotta la funzione di gestione di più bridge Hue da remoto, dunque anche quando si è fuori di casa. Ora come ora, infatti, l’utente deve per forza trovarsi collegato alla stessa rete dei bridge oppure averli tutti impostati con un unico indirizzo email.

Per concludere, alcuni utenti hanno avvistato un altro piccolo cambiamento con il minor update 4.16.1: nell’app è stata riscontrata la presenza di una nuova modalità demo. Questa non fa altro che presentare varie foto e simulare un possibile scenario domestico, consentendo all’utente di provare le funzioni di Hue prima di utilizzare effettivamente.

Previous Next Fullscreen

Come aggiornare Philips Hue

La versione più recente dell’applicazione Philips Hue è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.