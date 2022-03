Philips Hue è senza dubbio uno dei brand più popolari nel settore dell’illuminazione smart anche se non è uno dei più economici e il suo successo è in parte dovuto al grande supporto garantito dall’azienda agli utenti e ai continui miglioramenti della piattaforma, che si arricchisce di sempre nuove comode funzionalità.

Chi ha solo alcune lampadine e non ha acquistato anche Philips Bridge Hue, probabilmente le gestisce attraverso la connettività Bluetooth e il proprio smartphone, sfruttando le potenzialità dell’app Philips Hue Bluetooth, che nelle scorse ore si è aggiornata alla versione 1.36.

Le novità della versione 1.36 dell’app Philips Hue Bluetooth per Android

Stando a quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale, tra le novità introdotte con tale release dell’applicazione vi sono il miglioramento del processo di aggiornamento del software delle lampadine compatibili con il Bluetooth e l’aggiunta di nuove scene nelle categorie Futuristic, Lush, Romantic e Holiday nella galleria.

Ed ancora, a partire dalla versione 1.36, l’app Philips Hue Bluetooth richiede un dispositivo basato su Android 8 (o versioni successive) per funzionare e tra le novità non mancano miglioramenti vari alle prestazioni e le correzioni di bug riscontrati nelle precedenti release.

Nel caso in cui dopo l’aggiornamento non si dovesse trovare una delle proprie scene preferite, può essere cercata in un’altra categoria, in quanto alcune di quelle già esistenti sono state mischiate (con queste modifiche la galleria di scene aggiornata ora corrisponde esattamente a quella dell’app principale).

Il team di Philips Hue ha consigliato a coloro che utilizzano l’app specifica per Bluetooth di continuare a farlo fino a nuovo avviso e che quando sarà necessario verrà visualizzata una notifica per la migrazione all’applicazione principale.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app Philips Hue Bluetooth per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

