Sembra che Google abbia migliorato il processo per configurare o ripristinare un dispositivo Android da uno precedente attraverso un’inedita interfaccia utente di associazione rapida. La nuova opzione appare durante la procedura di configurazione per un nuovo smartphone Android o un dispositivo ripristinato di recente. L’opzione per il ripristino utilizzando il pop-up di notifica “Configura il mio dispositivo” è stata sostituita con un’interfaccia utente in stile Fast Pair che normalmente è riservata agli accessori e alle cuffie Bluetooth.

Google introduce una nuova interfaccia per configurare un dispositivo Android

La nuova interfaccia utente apparirà solo su un dispositivo Android vicino se si sceglie di non ripristinare in modalità wireless.

In precedenza una notifica che chiedeva di ripristinare appariva nella parte superiore del display, ma era facile che venisse ignorata, mentre ora bisognerà utilizzare il comando “Configura il mio dispositivo” nella Ricerca Google per l’accoppiamento e il ripristino dei contenuti se non si utilizza un cavo USB-C per collegare i propri dispositivi esistenti e nuovi.

L’interfaccia che appare include anche una piccola anteprima del dispositivo che sta inviando una richiesta di configurazione e un pulsante “Configura” che segue il tema dinamico del design Material You sui dispositivi con Android 12 o versioni successive.

Nel complesso si tratta di un piccolo cambiamento che semplifica ulteriormente il processo di configurazione di un dispositivo Android.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di aprile 2022