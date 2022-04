Si sa che, una delle componenti principali nella scelta di uno smartphone da parte degli utenti è la fotocamera, nel corso del tempo abbiamo assistito a miglioramenti notevoli nel campo della fotografia mobile, arrivando a un punto in cui si fatica a distinguere gli scatti effettuati utilizzando vari top di gamma. Che si tratti di un Galaxy S22 Ultra, di uno Xiaomi 12 Pro o di un OPPO Find X5 Pro (solo per citarne alcuni), gli scatti restituiti sono di ottima qualità e difficilmente distinguibili ad una prima occhiata; anche per questo motivo i vari produttori cercano sempre più di implementare nei propri prodotti nuove funzioni, nel tentativo di distinguersi dai concorrenti. È recente la notizia, diffusa da IThome, dell’ottenimento da parte di Xiaomi di un brevetto inerente l’astrofotografia: vediamo di cosa si tratta.

Xiaomi vuole migliorare le performance fotografiche dei propri dispositivi per creare time lapse del cielo notturno

Come anticipato la Xiaomi Software Corporation ha ottenuto un brevetto, inerente un software fotografico automatico, denominato “Star Trail Video Shooting Method, Star Trail Video Shooting Device and Storage Media“. Come si evince dal nome, il documento in questione tratta di un software per la ripresa video di scie stellari, descrivendo nello specifico il funzionamento dell’algoritmo del software della fotocamera: una volta che l’utente avrà selezionato la modalità “Star Trails”, la fotocamera del dispositivo si focalizzerà automaticamente sul cielo notturno, determinando in autonomia le impostazioni di scatto migliori per parametri quali ISO e bilanciamento del bianco.

La fotocamera rimarrà nella stessa posizione per tutta la durata del time lapse, in modo da poter scattare tutta una serie di foto consecutive del movimento delle stelle; l’algoritmo, in seguito alla memorizzazione e all’analisi degli scatti, provvederà ad unire tutte le foto scattate in un unico breve video, creando appunto un time lapse del movimento delle stelle.

Non si tratta di una rivoluzione, nel campo dell’astrofotografia altri brand hanno in passato implementato funzioni nei propri software fotografici come Google e Samsung tanto per fare un esempio, ma sarà interessante vedere e soprattutto poter provare con mano, l’implementazione di questo nuovo brevetto da parte di Xiaomi; essendo di recente approvazione, è lecito aspettarsi che la modalità Star Trails possa essere introdotta con il prossimo cameraphone del brand, Xiaomi 12 Ultra.