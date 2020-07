Le fotocamere degli smartphone sono divenute sempre più performanti, tanto che negli ultimi tempi è divenuta sempre più popolare persino l’astrofotografia e, a quanto pare, anche il Samsung Galaxy S20 Ultra ha qualcosa da dire al riguardo.

Il colosso coreano, infatti, nelle scorse ore ha pubblicato alcune foto sicuramente superiori alla media catturate non da due fotografi professionisti ma da due “semplici” membri del team di Samsung Mobile Communications Business, ossia Hyuk-ki Lee e Seok-joon Hong.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S20 Ultra può contare su una configurazione a tre sensori, il cui principale può vantare ben 108 megapixel ed è normale che sin dal lancio dello smartphone tale device abbia stuzzicato la curiosità di chi è appassionato di fotografia mobile.

Samsung Galaxy S20 Ultra, che scatti!

Samsung ci tiene a ricordare che chi si vuole cimentare nell’astrofotografia non deve disporre soltanto dello strumento giusto ma deve anche scegliere la location ideale per gli scatti e armarsi di tanta pazienza per attendere il momento perfetto.

Ecco quindi le foto pubblicate dal colosso coreano:

E se volete cimentarvi in questo tipo di scatti, Samsung ha qualche consiglio per voi:

dotatevi di un treppiede e un dispositivo per lo scatto da remoto

usate la modalità Pro

modificate la velocità dell’otturatore

regolate il bilanciamento del bianco

regolate il valore ISO

salvate le foto in formato RAW

