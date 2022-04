Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Google Pixel 6a, smartphone che il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare il prossimo mese in occasione di Google I/O 2022.

Il team di Google in questi anni ci ha abituato a smartphone particolarmente performanti per quanto riguarda il comparto fotografico e un esempio è rappresentato da Motion Mode, ossia una nuova modalità introdotta con la serie Google Pixel 6 e che ha come compito quello di catturare più immagini contemporaneamente e combinarle grazie al machine learning per aggiungere un effetto blur allo sfondo.

Ecco un paio di scatti che ci offrono un esempio di tale funzione:

Google Pixel 6a potrebbe non avere questa chicca

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, Motion Mode potrebbe essere una delle funzionalità presenti sulla serie Google Pixel 6 e che invece mancheranno su Google Pixel 6a e ciò anche se quest’ultimo device potrà contare sul medesimo processore dei “fratelli maggiori” (ossia Google Tensor GS101).

In particolare, pare che il codice relativo ai suggerimenti dedicati a Motion Mode sia stato realizzato per escludere i dispositivi con il nome in codice “bluejay”, che dovrebbe essere proprio quello di Google Pixel 6a.

Non è chiaro il motivo per cui questa funzione non dovrebbe essere supportata dal prossimo smartphone di fascia media di Google ma è probabile che la ragione vada ricercata nei sensori che saranno implementati in tale telefono, più vecchi rispetto a quelli adottati invece sulla serie Google Pixel 6.

Probabilmente questa non sarà l’unica funzionalità “mancante” sul nuovo telefono di Google e non c’è da stupirsi se si tiene conto del fatto che Google Pixel 6a sarà un dispositivo molto meno costoso rispetto ai modelli di punta dell’azienda e chi deciderà di acquistarlo dovrà essere pronto ad accettare qualche compromesso.

Appuntamento all’edizione 2022 di Google I/O per scoprire tutte le caratteristiche del nuovo “piccolo” del colosso di Mountain View.

