Lo scorso mese di gennaio, Bill Ready, che in seno a Google ricopre l’incarico di President of Commerce, Payments & Next Billion Users, aveva rilasciato delle dichiarazioni importanti a Mark Bergen di Bloomberg attraverso le quali preannunciava che nel prossimo futuro Google Pay si sarebbe trasformato sempre più in un portafoglio digitale completo; ebbene, le nuove e interessanti informazioni emerse sul conto della rinnovata interfaccia Wallet dell’app sono il perfetto completamento di quelle dichiarazioni.

Quanto venuto a galla nelle scorse ore si aggiunge alla nuova e decisamente significativa icona di Google Pay avvistata nei giorni scorsi e già oggetto delle dovute attenzioni in un articolo dedicato.

Google Pay “Wallet”: ecco come dovrebbe essere

Beninteso, sin dalle dichiarazioni di cui sopra Google non ha più reso pubblici dettagli ufficiali sul cambiamento cui intende sottoporre il proprio servizio per i pagamenti digitali. La fonte di queste nuove informazioni è il solito e sempre bene informato Mishaal Rahman, il quale ha condiviso su Twitter vari screenshot interessanti.

La nuova interfaccia Wallet di Google Pay sarebbe un completo raccoglitore di tutte le carte digitali dell’utente, dunque non soltanto carte di pagamento, ma anche carte fedeltà varie ed eventuali, carte regalo, carte di viaggio, biglietti in formato digitale, certificazioni vaccinali e quant’altro. Gli screenshot visibili di seguito, inoltre, sono comprensivi anche della rinnovata icona di Google Pay vista nei giorni scorsi: l’icona del portafoglio nei colori tipici di Big G non richiede particolari spiegazioni.

In aggiunta a quanto detto, gli screenshot mostrano altresì che gli utenti verranno invitati ad impostare una schermata di blocco, ad impostare Google Pay come servizio predefinito per i pagamenti e ad attivare l’NFC per poter effettuare dei pagamenti contactless. Tutto questo senza dimenticare che la nuova interfaccia Wallet di Google Pay sarà dotata del supporto ad una funzione particolarmente smart, consistente nell’aggiunta automatica di biglietti e quant’altro direttamente dalla casella di posta in entrata di Gmail. Inoltre, la funzione in argomento sarà comprensiva anche di un’opzione di revisione dell’acquisto, per aiutare gli utenti a tenere sott’occhio i dettagli della transazione effettuata una volta completato un nuovo acquisto e di un’opzione per ricevere notifiche in merito alle offerte disponibili per biglietti vari.

Naturalmente, è fin troppo presto per farsi prendere da un entusiasmo eccessivo, ancora di più da questa parte dell’oceano. Sì, perché prima di tutto la nuova interfaccia non è disponibile ancora per nessun utente allo stato attuale: come detto, è da tempo che il colosso di Mountain View non rende note informazioni ufficiali sulla versione rinnovata e potenziata di Google Pay, anche se i tempi potrebbero essere ormai quasi maturi (d’altra parte al Google I/O 2022 non manca molto). In secondo luogo, è bene precisare che questi screenshot non riflettono necessariamente l’interfaccia utente definitiva della nuova funzione Wallet: il team di Big G potrebbe benissimo apportare dei cambiamenti, anche importanti, alla UI prima del rilascio pubblico. Infine, come spesso accade per i servizi di Google, non bisogna dimenticare che non tutte le novità arrivano subito (o affatto) anche dalle nostre parti: spesso viene data priorità al mercato statunitense e Google Pay è un esempio lampante di questo modus operandi.

Messi da parte questi primi interessanti screenshot della funzione Wallet di Google Pay, va detto che questa mattina Mishaal Rahman è tornato ad aggiornare il proprio tweet con un altro dettaglio degno di nota: in data odierna è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Google Play Services e, come mostra il seguente screenshot, nella parte bassa della schermata ha fatto capolino una scheda pop-up che invita l’utente ad “add boarding passes, event tickets, and more. Look for the ‘Add to Google Wallet’ button online and across Google”. Insomma, Wallet sta arrivando su Google Pay, adesso è confermato.

