Google continua a ripensare la sua strategia per Google Pay e presumibilmente ora intende creare un portafoglio digitale completo in grado di fungere da hub per gli utenti Android.

Il primo indizio di questo ennesimo cambiamento è stato da poco individuato dai colleghi di 9To5Google e consiste in una nuova icona per il servizio di pagamento di Google.

La nuova icona è chiamata internamente “Wallet” e raffigura un tipico porta carte nei quattro colori di Google realizzata con il classico design minimale.

Google Pay dovrebbe diventare un portafoglio virtuale completo

La nuova icona suggerisce che Google Pay dovrebbe diventare un portafoglio virtuale onnicomprensivo dopo che l’attuale iterazione è fallita e includere anche biglietti digitali, abbonamenti aerei e passaporti per i vaccini.

Al momento è ancora presto per fare speculazioni, anche per il fatto che l’intera piattaforma è in una situazione poco chiara.

In futuro ci potrebbe essere un’app per le carte di credito/debito e vari pass, mentre G Pay potrebbe continuare a esistere con le nuove funzionalità di pianificazione finanziaria.

Come abbiamo visto a novembre 2020, la nuova app Google Pay ha cambiato pelle grazie a una rinnovata veste grafica, più moderna, semplice e intuitiva, ma purtroppo noi utenti italiani non possiamo ancora utilizzarla.

