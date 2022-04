Il team di sviluppatori di OnePlus ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento software per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro che porta il firmware dei due smartphone alla versione C.48.

Le novità del firmware versione C.48 per OnePlus 9 e 9 Pro

L’update in questione è stato rilasciato dal produttore cinese al momento soltanto per i modelli commercializzati in India ma nel giro di qualche giorno (o, al massimo, di una o due settimane) il suo team di sviluppatori dovrebbe ampliare le aree in cui è disponibile (salvo il caso in cui dovessere essere riscontrata la presenza di qualche bug particolarmente grave che spinga gli sviluppatori a sospendere le operazioni di roll out).

Stando a quanto si apprende dal changelog ufficiale, con l’aggiornamento in questione vengono introdotte nei due smartphone di OnePlus le patch di sicurezza mensili di aprile 2022.

Inoltre, il team di sviluppatori di OnePlus ha reso noto che con questo aggiornamento (il cui “peso” è di circa 147 MB) viene implementata una serie di miglioramenti per quanto riguarda la stabilità complessiva del sistema. Non dovrebbe mancare, infine, la risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti con le precedenti release software.

Come procedere all’installazione del nuovo software

Nel momento in cui il team di sviluppatori di OnePlus si sarà accertato che non vi sono bug di particolare gravità e darà quindi il via al rilascio dell’aggiornamento a livello globale, potrà essere scaricato e installato dai possessori di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro direttamente dal proprio device.

Ricordiamo che la disponibilità degli aggiornamenti viene notificata dal sistema ma gli utenti più impazienti hanno sempre la possibilità di effettuare una verifica manuale: per farlo è sufficiente andare nel menu delle impostazioni, accedere alla sezione dedicata agli aggiornamenti e dare il via a una ricerca di eventuali update da installare.

