A distanza di un mese dalle prime apparizioni della nuova barra nella parte inferiore di Google Contatti, questa nuova funzionalità pare sia stata messa a disposizione di una gran parte degli utenti Android e il team di sviluppatori del colosso di Mountain View può quindi concentrarsi su altri aspetti da migliorare.

Ricordiamo che la nuova barra in basso può contare su due schede, la prima è dedicata ai contatti mentre la seconda mette a disposizione degli utenti gli strumenti per apportare le varie correzioni e unire gli eventuali doppioni. Per accedere alle impostazioni dell’app, invece, è necessario toccare l’avatar del proprio profilo (in alto a destra).

Google Contatti si arricchisce di una nuova informazione

Un’altra delle nuove funzionalità a cui stava lavorando il team di sviluppatori del colosso di Mountain View e che, a quanto pare, è stata già messa a disposizione di una buona parte degli utenti Android è un’informazione che può rivelarsi molto comoda in tutta una serie di ipotesi: Contatti Google, infatti, ora annota quando una persona è stata aggiunta all’app.

Queste informazioni (ossia il giorno, il mese e l’anno) saranno mostrate in fondo a un elenco e, stando a quanto si apprende, la data di aggiunta di un contatto verrà visualizzata soltanto per quelli nuovi e non anche per le persone esistenti salvate nel proprio account Google. Tale novità, inoltre, al momento non è sincronizzata con Contacts.google.com e non è chiaro se ciò in futuro sia destinato a cambiare.

Sia la nuova barra in basso che le informazioni sulla data di aggiunta sono ampiamente disponibili con la versione 3.65.2.x di Google Contatti per Android.

Se desiderate scaricare le ultime release disponibili dell’applicazione, potete sfruttare APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata con le varie versioni via via rilasciate) oppure il seguente badge per raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store: