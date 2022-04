Il prossimo 28 aprile conosceremo ufficialmente i due smartphone che OnePlus si appresta a presentare sul mercato indiano: questi sono OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite; dei due, grazie a una nuova fuga di notizie, conosciamo anche le colorazioni che li caratterizzeranno.

Gli smartphone sono accomunati da un triste destino: nessuno dei due avrà la firma di OnePlus (si tratta di rebrand di altri smartphone del colosso madre BBK Electronics) e nessuno dei due avrà l’iconico Alert Slider.

I prossimi smartphone OnePlus hanno fretta di mostrarsi

È grazie al leaker Yogesh Brar che veniamo a conoscenza delle colorazioni in cui verranno venduti questi due nuovi smartphone: OnePlus 10R arriverà nelle tre colorazioni Arctic Glow, Green e Sierra Black; OnePlus Nord CE 2 Lite, invece, arriverà nelle due colorazioni Black e Jade Fog.

Con riferimento al tweet riportato di seguito, bisogna precisare una cosa sulle colorazioni di OnePlus 10R, che in Cina verrà venduto come OnePlus Ace: sarà il modello destinato alla Cina ad avere tre colorazioni, mentre saranno due quelle disponibili nell’altro.

PGKM10 – OnePlus Ace (3 colours)

China exclusive CPH2411 – OnePlus 10R (2 colours)

Global markets Specs are same on both models:

Dimensity 8100, 6.7" 120Hz AMOLED, 50MP setup, 4,500mAh 8/128GB, 12/256GB models 80W charging standard this year

150W limited to just 2-3 models — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 13, 2022

Dopo avere conosciuto gli sfondi ufficiali e avere visto il teaser in vista della presentazione di OnePlus Ace in Cina, che ci ha fornito un assaggio sull’aspetto definitivo dello smartphone, il suo alter ego OnePlus 10R è stato avvistato in un post su Instagram dell’account di Amazon India: probabilmente il post, catalogato come sponsorizzato, sarà stato pubblicato per sbaglio ma ci ha fornito un primo sguardo su quello che sarà lo smartphone in colorazione Sierra Black.

Specifiche tecniche in comune tra OnePlus 10R e Ace

Rifacendoci al tweet di Yogesh Brar, veniamo a conoscenza del fatto che tutte le specifiche saranno condivise tra OnePlus 10R (codice modello CPH2411) e OnePlus Ace (codice modello PGKM10), al netto di ciò che riguarda la batteria o, meglio, la velocità di ricarica.

OnePlus 10R e OnePlus Ace saranno dotati di una batteria da 4500 mAh di capacità ma, mentre il primo supporterà la ricarica rapida a 80 W, il secondo potrebbe supportare la ricarica rapida a 150 W.

Di seguito, riportiamo il resto delle specifiche chiave che caratterizzeranno questi due smartphone:

Display AMOLED da 6,7” FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC MediaTek Dimensity 8100

Memorie: 8+128 GB o 12+256 GB

o Tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP

Il leaker, inoltre, ci informa che lo standard di ricarica per gli smartphone a marchio OnePlus che verranno presentati nel 2022 sarà 80 W e che la ricarica a 150 W sarà esclusiva di appena 2 o 3 modelli.

Sebbene lui indichi il OnePlus 10R come smartphone per il mercato globale, non sappiamo se uscirà dai confini del mercato indiano. Ci vorrà del tempo per capire appieno i piani di OnePlus.

L’appuntamento per conoscere tanto OnePlus 10R quanto OnePlus Nord CE 2 Lite è per il prossimo 28 aprile, fughe di notizie permettendo.

