AccuWeather è senza dubbio uno dei servizi per le previsioni meteo più popolari su Android e il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questa applicazione attraverso l’introduzione di nuove funzionalità.

Arriva un nuovo abbonamento per AccuWeather per Android

Tra le novità escogitate dal team di AccuWeather per restare competitivi e tenere testa alla concorrenza vi è un nuovo abbonamento Premium+ che, al costo di 19,99 dollari all’anno (in Italia dovrebbe essere 20,99 euro), rimuove gli annunci pubblicitari dall’applicazione e introduce le allerte (ossia un sistema di notifiche per informare l’utente su eventuali pericoli legati al meteo relativi al luogo in cui si trova).

Se si tratta di una funzionalità che vi risulta familiare, ciò è perchè era una di quelle più apprezzate di Dark Sky, popolare applicazione Android che negli scorsi anni è stata acquistata da Apple e rimossa dal Google Play Store.

A dire del team di Accuweather, questo nuovo sistema di Allerte sarà chiaro e conciso (gli esperti meteorologi analizzano condizioni meteo pericolose e forniscono informazioni utili), integrerà eventuali avvisi provenienti da autorità governative e relativi a potenziali minacce e si caratterizzerà per la precisione sulla località in cui si trova l’utente.

Tra le altre caratteristiche dell’abbonamento Premium+ vi sono ulteriori possibilità di personalizzazione dell’applicazione e comodi widget. L’attuale abbonamento Premium è ancora disponibile a partire da 1,09 euro.

Purtroppo il team di AccuWeather ha colto l’occasione per bloccare una funzione molto apprezzata e renderla disponibile a pagamento: ci riferiamo a una funzionalità relativa alla notifica persistente sulla barra in alto e, in particolare, alla possibilità di attivare o disattivare l’informazione relativa alla temperatura, che da oggi sarà una prerogativa di coloro che sottoscrivono l’abbonamento Premium+. A seguire uno screenshot della versione con abbonamento Premium+ e uno della versione senza:

