Apple ha acquisito Dark Sky lo scorso marzo con l’obiettivo di integrare questo sistema di previsioni meteo nel suo OS mobile e ciò comporta anche l’abbandono dei dispositivi Android.

Inizialmente previsto per l’1 luglio 2020, l’abbandono dei dispositivi Android e Wear OS è stato posticipato all’1 agosto 2020 ed in effetti ieri l’applicazione ha smesso di funzionare (tutti i dati meteo nell’app restituiscono un valore di zero gradi mentre è presente il messaggio arancione “L’app Dark Sky si è spenta”).

Dark Sky per Android è andata in pensione

Gli utenti ancora iscritti al piano con abbonamento da 2,99 dollari all’anno riceveranno un “rimborso completo” ed in queste ore il Google Play Store sta inviando un’email per informarli (“Il tuo abbonamento Dark Sky – Hyperlocal Weather di The Dark Sky Company, LLC su Google Play è stato annullato”).

Anche il sito Web (che trovate qui) avrebbe dovuto cessare di funzionare ieri ma il team di questo servizio ha reso noto che è stato deciso di prorogare la disponibilità delle previsioni meteorologiche e delle mappe (non fornendo dettagli al riguardo).

Le app meteo di terze parti che utilizzano i dati di questo servizio avranno accesso ad essi fino alla “fine del 2021”.