Quando si tratta di sfondi, ognuno ha i propri gusti: c’è chi predilige usare delle proprie foto, chi opta per immagini di paesaggi, o ancora chi ama gli sfondi astratti — magari con texture — e poi ci sono coloro i quali non riescono a fare a meno di manifestare la propria passione per la tecnologia. Ebbene, gli utenti rientranti in quest’ultima categoria, con particolare riferimento ai possessori — o semplicemente ammiratori — di Samsung Galaxy S22 Ultra, sono capitati nel posto perfetto: questi sfondi del teardown dello smartphone sono spettacolari e imperdibili.

Insomma, dopo avervi mostrato questa mattina gli sfondi del non ancora annunciato Oneplus 10R, adesso passiamo a qualcosa di decisamente più particolare.

Sfondi teardown di Samsung Galaxy S22 Ultra

Gli amanti di questo genere di sfondi stanno probabilmente aspettando questa notizia sin dalla pubblicazione dei primi teardown di Samsung Galaxy S22 Ultra, a partire da quello immancabile di iFixit (che di recente ha pure iniziato a collaborare col produttore sudcoreano per il nuovo programma Self-Repair).

Infatti, sebbene il modello di punta di Samsung abbia ottenuto un punteggio molto basso in termini di riparabilità (3/10) anche per via di un utilizzo eccessivo di colla per tenere in posizione la batteria, gli interni dello smartphone rimangono molto interessanti e in questi sfondi le peculiarità si vedono tutte: dall’alloggiamento della S Pen, che fa di Galaxy S22 Ultra l’erede spirituale della serie Note, ai nuovi motorini di vibrazione, passando per la fotocamera posteriore con zoom a periscopio.

Gli sfondi sono in totale quattro, sono visibili nella galleria seguente e sono disponibili al download alla risoluzione piena a questo link. Se il genere vi piace e soprattutto se possedete un Samsung Galaxy S22 Ultra, non ve li potete perdere.

