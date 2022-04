A quanto pare, il team di sviluppatori di Google ha deciso in questi giorni di dedicarsi particolarmente al miglioramento dell’esperienza offerta dall’app Google Home e da Google Assistant e, dopo l’introduzione della possibilità di ridurre il tempo minimo dei ritardi, arriva un’altra piccola novità per le routine.

Ci riferiamo all’introduzione di un apposito pulsante di modifica (rappresentato da una matita) accanto al nome di una routine quando ne viene aperta una, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di assegnare alla stessa qualsiasi nome.

Le routine di Google Assistant si arricchiscono di un’altra novità

Ricordiamo che fino a questo momento le routine erano denominate in base alla frase impostata come trigger e ciò in molti casi potrebbe portare a un nome particolarmente lungo mentre un’abbreviazione rappresenta una soluzione più che sufficiente (oltre che comoda) ai fini di un elenco.

La modifica più importante che gli utenti dell’app Google Home hanno identificato è quella per cui il sistema non ha più bisogno di una frase di accompagnamento per ottenere un nome non generico (“Nuova routine”), in quanto è possibile impostare semplicemente un trigger “Quando è il momento” e assegnargli immediatamente il nome desiderato.

Previous Next Fullscreen

Gli utenti avranno pertanto un’ampia autonomia nel decidere il nome da assegnare alle proprie routine personalizzate e l’unico limite è rappresentato dai nomi di quelle predefinite (come Buongiorno, Sono a casa, ecc.), che non potranno essere usati.

Magari in futuro il colosso di Mountain View, sempre nell’ambito di questa politica di lento ma continuo miglioramento dell’esperienza garantita dal suo ecosistema dedicato ai dispositivi smart home, potrebbe introdurre anche la possibilità per gli utenti di scegliere le icone da usare per le routine personalizzate.

Ad oggi la nuova funzione relativa alla possibilità di rinominare le routine è già stata implementata per molti utenti di Google Home per Android e iOS.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili dell’applicazione da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: