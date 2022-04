Se state cercando un nuovo smartphone Android (ma non solo), potrebbe valere la pena farvi un giro sul Samsung Shop: in queste ore sono infatti attivi alcuni codici sconto che permettono di risparmiare il 10% su tanti dispositivi Android, 300 euro sugli smartphone pieghevoli e non solo. Vediamo come approfittarne e come utilizzare i coupon.

Offerte Flash Weekend: fino al 15% di sconto sui prodotti Samsung

Fino all’11 aprile 2022 potrete sfruttare il codice SAMSUNGFLASH per ottenere uno sconto extra del 10% su smartphone Android, smartwatch, cuffie wireless, tablet e notebook e fino al 15% su altri prodotti del marchio (come le TV). Samsung offre eventualmente la possibilità di pagare con finanziamento a tasso zero o in 3 rate.

Come sfruttare il coupon? Non dovete fare altro che aggiungere al carrello il prodotto desiderato, procedere fino al modulo di pagamento e digitare SAMSUNGFLASH nel campo “Codice promozionale”. Per maggiori informazioni e per procedere potete seguire il link qui sotto:

Extra sconto con SAMSUNGFLASH

300 euro di sconto su Samsung Galaxy Z Fold3 e Flip3 5G

Se state puntando a Samsung Galaxy Z Fold3 5G o a Samsung Galaxy Z Flip3 5G questa potrebbe essere l’occasione giusta. Fino alla fine del mese di aprile è attivo un coupon che vi permette di risparmiare 300 euro con l’acquisto sul Samsung Shop.

Sfruttando il voucher potete dunque portarvi a casa Galaxy Z Fold3 5G a partire da 1549 euro e Galaxy Z Flip3 5G a partire da 799 euro: in entrambi i casi potete sfruttare il pagamento rateale a tasso zero. Come inserire il coupon? Dovete aggiungere al carrello uno degli smartphone pieghevoli, procedere fino al modulo di pagamento e digitare FOLDABLE300 nel campo “Codice promozionale”: vedrete il prezzo scendere subito di 300 euro. Per procedere all’acquisto potete seguire il link qui sotto:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold3 o Z Flip3 5G in offerta

Tante altre offerte sul Samsung Shop

Sul Samsung Shop sono disponibili diverse altre offerte, delle quali vi abbiamo già parlato in questi giorni. Tra queste possiamo ricordarvi:

