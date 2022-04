In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni e le anticipazioni su Google Pixel 6a, smartphone che il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare sul mercato nel corso di questo trimestre.

Nelle scorse ore il nuovo telefono di Google ha fatto la sua prima apparizione nel database di Geekbench, popolare piattaforma di test benchmark, grazie al quale è possibile fare un confronto con Google Pixel 6.

Google Pixel 6a fa la sua prima apparizione su Geekbench

L’esito di questo confronto tra Google Pixel 6a e Google Pixel 6 pare non essere così scontato come in molti potrebbero avere pensato: stando al database di Geekbench, infatti, è il nuovo smartphone del colosso di Mountain View quello capace di fare registrare i risultati più elevati e ciò sia nel test single core che in quello multi-core.

In particolare, nel test single core Google Pixel 6a ha ottenuto 1.050 punti contro i 1.044 punti di Google Pixel 6 mentre in quello multi-core il nuovo smartphone ha toccato quota 2.833 punti a fronte dei 2.758 punti del “fratello maggiore”.

Entrambi gli smartphone oggetto di tale confronto sono basati su Android 12 mentre una piccola differenza c’è per quanto riguarda la RAM: il modello lanciato da Google lo scorso anno ha 8 GB a propria disposizione mentre il nuovo telefono ha 6 GB.

Ovviamente la differenza tra i due device è così piccola che il vantaggio del nuovo arrivato in casa Google potrebbe essere stato soltanto frutto di un po’ di fortuna ma, ad ogni modo, Google Pixel 6a dovrebbe poter contare sul processore Google Tensor e questo lascia ben sperare sul livello di prestazioni che sarà in grado di garantire agli utenti.

Tra le altre sue caratteristiche dovremmo trovare un display da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz e una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere fino al Google I/O 2022, in programma per il prossimo mese. Staremo a vedere.