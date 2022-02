Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi Android: stiamo parlando della versione 2.22.4.14.

Le novità della versione 2.22.4.14 di WhatsApp Beta per Android

Il team dell’applicazione sta ancora lavorando su nuove funzionalità per migliorare i messaggi che scompaiono e grazie a questa nuova beta sono stati scoperti dei riferimenti nascosti su una feature appositamente studiata per impedire la visualizzazione dei contenuti multimediali nella galleria del telefono quando i messaggi che scompaiono sono attivati:

In pratica, quando le modifiche saranno implementate in un futuro aggiornamento, nel caso in cui l’utente dovesse tentare di abilitare la visibilità dei contenuti multimediali, la relativa opzione non sarà disponibile per motivi di privacy: quando i messaggi che scompaiono sono attivati, infatti, i file multimediali non saranno salvati automaticamente nella galleria del telefono.

Se si desidera visualizzare nuovamente i file multimediali nella galleria del telefono, pertanto, sarà necessario disattivare la funzione dei messaggi che scompaiono.

Bisogna precisare, tuttavia, che ciò non significa che WhatsApp impedirà di acquisire screenshot, in quanto questa funzionalità non è supportata e non è nemmeno nei programmi degli sviluppatori.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzione potrebbe essere implementata in una versione stabile di WhatsApp.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.4.14 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

